Bakan Özer açıkladı: İstiklal saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri okullarda yaşatılacak

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında altı kişi hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralanmıştı.

Saldırıda hayatını kaybeden üç isim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer alınan bir kararı açıkladı.

Ecrin Meydan

İsimleri okullarda yaşayacak

Buna göre Beyoğlu İstiklâl Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi olan kızı Yağmur Uçar ile ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan’ın isimleri, okullarda yaşayacak.

Öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi olan kızı Yağmur Uçar

Bakan Özer şu açıklamada bulundu;

“İstiklâl Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın üçü, eğitim camiamızdandı. Olay yerine karanfil bıraktığımız gün, öğretmen ve öğrencilerimizin isimlerini okullarımızda sonsuza dek yaşatacağımızı söylemiştik. Değerli öğrencimiz Ecrin’in adını Adana’da kendi okuduğu okula verdik. Okulumuzun adı ‘Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu’ oldu. Hayatını kaybeden öğretmenimiz Arzu Özsoy ve lise öğrencimiz olan kızı Yağmur Uçar'ın adlarını da İstanbul’da, okul ve konferans salonunda yaşatacağız. Eyüpsultan'da bir okulumuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adını, okulunun yakınında bulunan Eyüpsultan Düğmeciler Anaokuluna, kızı Yağmur Uçar'ın adını ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nin konferans salonuna vermiştik. Değerli öğretmenimiz ve öğrencilerimizin isimlerini vefayla yaşatacağız.”

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GÜNDEM Babasının Ecrin'e yemek yedirmek için yer ararken patlama olduğu öğrenildi