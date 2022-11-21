Gündem Bakan Özer açıkladı İstiklal saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri okullarda yaşatılacak
POLİTİKA

Bakan Özer açıkladı: İstiklal saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri okullarda yaşatılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstiklâl Caddesi'ndeki hain terör saldırısında hayatını kaybeden Öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi olan kızı Yağmur Uçar ile ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan’ın isimlerinin okullarda yaşatılacağını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Özer açıkladı: İstiklal saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri okullarda yaşatılacak
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında altı kişi hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralanmıştı.

Saldırıda hayatını kaybeden üç isim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer alınan bir kararı açıkladı.

Ecrin Meydan
Ecrin Meydan

İsimleri okullarda yaşayacak

Buna göre Beyoğlu İstiklâl Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi olan kızı Yağmur Uçar ile ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan’ın isimleri, okullarda yaşayacak.

Öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi olan kızı Yağmur Uçar
Öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi olan kızı Yağmur Uçar

Bakan Özer şu açıklamada bulundu;

“İstiklâl Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın üçü, eğitim camiamızdandı. Olay yerine karanfil bıraktığımız gün, öğretmen ve öğrencilerimizin isimlerini okullarımızda sonsuza dek yaşatacağımızı söylemiştik. Değerli öğrencimiz Ecrin’in adını Adana’da kendi okuduğu okula verdik. Okulumuzun adı ‘Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu’ oldu. Hayatını kaybeden öğretmenimiz Arzu Özsoy ve lise öğrencimiz olan kızı Yağmur Uçar'ın adlarını da İstanbul’da, okul ve konferans salonunda yaşatacağız. Eyüpsultan'da bir okulumuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adını, okulunun yakınında bulunan Eyüpsultan Düğmeciler Anaokuluna, kızı Yağmur Uçar'ın adını ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nin konferans salonuna vermiştik. Değerli öğretmenimiz ve öğrencilerimizin isimlerini vefayla yaşatacağız.”

Babasının Ecrin'e yemek yedirmek için yer ararken patlama olduğu öğrenildi
GÜNDEM
Babasının Ecrin'e yemek yedirmek için yer ararken patlama olduğu öğrenildi

İstiklal'deki bombalı saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu: Yarım kalan hikayeler yürekleri yaktı
FOTOĞRAF 15
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İstanbul’un en kalabalık semtlerinden biri olan Taksim İstiklal Cadde’sinde dün saat 16:20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırı; 6 kişiyi hayattan koparırken, 2’si ağır 81 kişinin de yaralanmasına neden oldu.
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Yaralananların 50si hastanelerden taburcu olurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı” dedi.
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Hain saldırının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.Bakan Soylu Bu olayın sonunda hayatını kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy, İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar, Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan doğumlu. Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmetli Rahman’a kavuştular. Şehit oldular. Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına, milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. dedi.
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Hayatını kaybedenleri arasında küçük yaştaki Ecrin Meydan, Türkiyenin acısını daha da katladı.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, İstiklal Caddesindeki bombalı saldırıda Bakanlık çalışanlarından Yusuf Meydan’ın ve kızı Ecrin’in hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Bakan Yanık açıklamasında, Yüreğimiz İstanbuldaki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrini kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek ifadelerini kullandı.
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İstanbul’un Ayazağa mahallesinde ikamet eden Topkara çifti gezmek için gittikleri İstiklal Caddesi’nden geri dönemedi.
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Taksim’deki korkunç olayda Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkaranın hayatını kaybettikleri öğrenildi.
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Olay anında orada olan Topkara çifti, 6 aylık bebeklerini annelerine bırakıp baş başa gezmek için İstiklal Caddesi’ni tercih etmişti.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu İstiklal Caddesindeki bombalı saldırıda yaralanan 50 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu olduğunu, 31 yaralının ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.
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Beyoğlu’nda meydana gelen bombalı saldırı sonrası yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yapılan çalışmalar sonrası tekrar trafiğe açıldı.
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Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı.
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Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması yaptı.
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İstiklal'deki bombalı saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu: Yarım kalan hikayeler yürekleri yaktı
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Terörün acı yüzünü bir kez daha gösteren hain saldırıda ölen 6 kişinin kimlikleri belli olurken, yarım kalan hikayeler ise yürekleri yaktı.
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