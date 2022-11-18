Bakan Özer açıkladı: Yüzde 65'ten yüzde 98'e yükselttik

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir yılda okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında 2 bin 176 bağımsız anaokulu, 16 bin 45 anasınıfı açılarak 5 bin 385 anaokulu kapasitesi oluşturuldu. Çalışmalarla, mevcut anaokulu kapasitesi bir yılda iki katına çıkarıldı.

Okul öncesi eğitimdeki kapasite artışı, 3-5 yaş aralığında okullaşma oranında çok önemli artış sağladı. 3 yaş okullaşma oranı bir yılda yüzde 9'dan yüzde 15'e, 4 yaş okullaşma oranı yüzde 16'dan yüzde 36'ya yükseldi.

"Hedefler aşıldı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimi, eğitimde fırsat eşitliğinin odak noktası olarak gördüklerini vurguladı.

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Okul öncesi eğitime erişimde 2022 için konulan hedeflere şimdiden ulaşıldığını ve bu hedeflerin aşıldığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"3 ve 5 yaş grubunda yüzde 100'e yakın artış sağlanırken 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 65'ten yüzde 98'e yükselttik. Üç büyük ilimizdeki 5 yaş okullaşma oranları bir sene önce Türkiye ortalamasının oldukça altındaydı. Gelinen noktada artışlar oldukça çarpıcı. Buna göre 5 yaşta okullaşma oranı İstanbul'da yüzde 45'ten yüzde 87'ye, Ankara'da yüzde 42'den yüzde 85'e ve İzmir'de yüzde 55'ten yüzde 95'e yükseldi. Benzer çarpıcı artışlar diğer illerimizde de yaşandı. Örneğin Giresun'da yüzde 25'ten yüzde 99'a, Erzurum'da yüzde 38'den yüzde 98'e, Sakarya'da yüzde 61'den yüzde 99'a ve Siirt'te yüzde 33'ten yüzde 95'e yükseldi. Yıl sonu itibarıyla bu oran yüzde 100'e çıkacaktır."

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