Gündem Bakan Özer bakımsız okula tepki göstermişti Talimat sonrası okul bahçesi yenilendi
ŞANLIURFA

Bakan Özer bakımsız okula tepki göstermişti: Talimat sonrası okul bahçesi yenilendi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Şanlıurfa ziyaretinde, eksiklerinin giderilmesi yönünde talimat verdiği Halilurrahman Ortaokulu'nun duvarı ve bahçesi 15 günde yenilendi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Özer bakımsız okula tepki göstermişti: Talimat sonrası okul bahçesi yenilendi
Bakan Özer, okul müdürüne, "Siz ne iş yapıyorsunuz", Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürüne, “Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl” sözleriyle tepki göstermişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Ocak'ta Şanlıurfa’da düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılıp, ardından Halilurrahman Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Sınıfları dolaşıp incelemelerde bulunan Bakan Özer, öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verdi. Bu sırada Bakan Özer, Ankara'ya döndükten sonra 1 bakan yardımcısı ile 6 genel müdürünü de Şanlıurfa’ya gönderdi.

Okulların bakımsız halini gören Mahmut Özer tepki gösterdi
GÜNDEM
Okulların bakımsız halini gören Mahmut Özer tepki gösterdi

DHA

Ekibin incelemesinin ardından okulda tadilat başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Yatırım İzlem ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından okul bahçesinin zeminine silim yapılıp epoksi astarı çekildi.

DHA

Bahçeye futbol ve basketbol sahası yapılıp, voleybol direkleri kuruldu.


DHA

Duvarı yenilenen okula banklar ve kameriyeler de konuldu.

Çehresi yenilenen okulun öğrencileri, duyarlılığından dolayı Bakan Özer'e teşekkür etti.

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