Bakan Özer duyurdu: 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı

Birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlukların üstesinden hep birlikte gelineceğini vurgulayan Bakan Özer, bugünlerin birlik ve beraberlik zamanı olduğunu kaydetti.

"Birlik beraberlik zamanı içerisinde koordineli bir şekilde tüm kaynaklarımızı efektif kullanarak inşallah bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Burada Sayın Bakanımız, valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları, 2. Ordu Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün birimleri, gayet eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde süreçleri takip ediyor. İnşallah süreçleri başarılı bir şekilde nihayetlendireceğiz."

"Birlik beraberlik zamanı içerisinde koordineli bir şekilde tüm kaynaklarımızı efektif kullanarak inşallah bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Burada Sayın Bakanımız, valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları, 2. Ordu Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün birimleri, gayet eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde süreçleri takip ediyor. İnşallah süreçleri başarılı bir şekilde nihayetlendireceğiz."

Sözlerini ilave bir bilgi ile tamamlayacağını dile getiren Bakan Özer, daha önceden tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar kapatıldığını duyurduklarını, deprem bölgesinde de dört ilde iki hafta, diğer altı ilde ise bir hafta eğitime ara verildiğini anımsatarak, alınan kararla deprem bölgesindeki on ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta itibariyle ara verildiğini bildirdi. Özer, tekrar baş sağlığı dileyerek zorlukların üstesinden birlikte gelineceğine işaret etti.