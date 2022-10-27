Bakan Özer: Meslek liselerinden Türkiye ekonomisine dokuz ayda rekor katkı

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre, meslek liselerinin bu yılın ilk 9 ayındaki gelirinin, şehirlere göre dağılımında ilk sırada 148 milyon 93 bin 672 lirayla İstanbul yer aldı. Bu ili 131 milyon 283 bin 799 lirayla Ankara ve 117 milyon 851 bin 195 lirayla Gaziantep izledi.

GÜNDEM Meslek merkezleri ‘milyona’ koşuyor

Gelirin okullara göre dağılımına bakıldığında da Konya'dan Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 25 milyon 255 bin 174 lirayla birinci, Gaziantep'ten Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 22 milyon 90 bin 617 lirayla ikinci, Gaziantep'ten Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 21 milyon 383 bin 55 lirayla üçüncü oldu.

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Aynı dönemde en fazla gelir elden eden ilk 3 okul, yiyecek içecek hizmetleri, bilişim, motorlu araçlar teknolojisi alanlarında üretim yaptı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİ, DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA 223 MİLYON 517 BİN LİRA PAY ALDI

MEB tarafından döner sermaye işletmesi kapsamında 2022'nin ilk 9 ayında öğrenci ve personele ödenen ücretler de belli oldu.

Buna göre, sözü edilen dönemde döner sermaye gelirlerinden ödenen toplam 223 milyon 517 bin 680 lira ücretin 67 milyon 533 bin 513 lirası öğrenci payı, 155 milyon 984 bin 167 lirası da personel payı için ödenen tutar olarak hesaplandı.

Döner sermaye gelirlerinden ödenen ücretlerin dağılım istatistiklerinde, öğrenci payında ilk sırayı 885 bin 711 lira ile Antalya Muratpaşa Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aldı.

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Listede 792 bin 318 lirayla Konya Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Hatay Dörtyol Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 734 bin 728 liralık ödeme ile üçüncü sırada yer aldı.

PERSONEL PAYI

Döner sermaye gelirlerinden personel ödemesi gerçekleşen okulların ücret sıralamasına göre ise ilk sırada 1 milyon 579 bin 584 liralık payla Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer aldı.

Aynı sıralamada Konya Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 milyon 419 bin 315 liralık payla ikinci, 1 milyon 297 bin 541 lira ile Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

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FOTOĞRAF 7 Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan ekip KAYITECH E-1 adını verdikleri elektrikli araç üretti.



Daha önce ilk kez katıldıkları TÜBİTAK 2. Liseler arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ürettikleri elektrikli araçla finale kalma başarısını gösteren KAYITECH E-1 aracı, TEKNOFEST çerçevesinde TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç yarışlarına katılarak ödül almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaputu imzalanan araca gözü gibi bakan öğrenciler, haklı gururlarını yaşıyorlar. \"Arkada duman sensörün de vesaire arıza çıktığında şoföre sesli ve ışıklı bir şekilde uyarı veriyor\"



KAYITECH takımının yedek sürücüsü ve aracın yazılım kısmıyla ilgilenen lise öğrencisi Rahime Topal, araç hakkında verdiği bilgide, şu ifadeleri kullandı:



\"Burada kontak var, burada acil durum butonumuz var. Burada ikaz lambamız var. Burada hız sabitleyicimiz var. Vites ve ileri geri vites butonlarımız var. Burada kornamız var. Burada sinyallerimiz, far, silecek butonları var. Burada gösterge panelimiz var, burada motor ve batarya sıcaklıklarımızı gösteriyor. Burada voltajı ve amperi gösteriyor. Burada yaptığımız hızı gösteriyor. Burada yarışı 65 dakikada bitirmemiz gerektiği için buraya saniye koyduk. Buraya bastığımızda saniye başlamış oluyor. Burada tur sayımız var. Her tur attığımızda buradakine basarak turu ilerletiyoruz. Burada ise uyarılarımız var. Arkada duman sensörün de vesaire arıza çıktığında şoföre sesli ve ışıklı bir şekilde uyarı veriyor. Burada ayarlar kısmına girdiğimizde tur sayısını falan sıfırlamak istediğimizde bunlara basıyoruz. Burada kara kutumuz var. Telemetreye gelen bilgiler kara kutuya yazılıyor. Buradan da görebiliyoruz.\" \"Aracımıza Cumhurbaşkanından imza aldık\"



Rahime Topal, son olarak aracı Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışında sergilendiklerini anlatarak, \"Aracımız TEKNOFEST'te ilk olarak Körfez pistinde kazandığımız yarış süresince yaptığımız performansa göre Samsun'da sergiye çağırıldık. Aracımız burada tamamen görsel amaçlıydı. Gelen seyircilerimize karşı aracımıza bindirdik, aracımızı tanıttık orda görsel olarak. Sergiydi bu. Sergiye katılmaya hak kazandık. Daha sonra bu gösteri alanında da aracımıza Cumhurbaşkanından imza aldık, bu bizi gururlandırdı\" dedi. \"Üç ayda arabamızı yaptık\"



KAYITECH takımında elektrik bölümü görevlisi lise öğrencisi Enis Akyaşal ise, \"Aracımıza nisan ayında başladık. Haziran ayında bitmiş bulunmaktadır. 3 ayda arabamızı yaptık. İlk olarak aracın demirden şasesini yapmaya başladık kaynak bölümümüzün yardımıyla. Motorumuzu ve diğer ekipmanlarımızın siparişini verdik. Geldikten sonra da montajlamaya başladık. Aracımızın 2 kilovat motoru var. 55 kilometre hıza kadar da çıkmaktadır. 80 kilometreye kadar çıkıp 55 kilometreye hız yapabiliyor. Aracımız lityum fosfat pillerinden 200 adet bulunmaktadır. Tam şarjla 80 km gitmektedir, yol almaktadır. Aracımızda da ayrıca 6 saatte tam şarj kıvamına gelmektedir\" diye konuştu.



\"Okulumuz ve Bilecik adına çok gurur duyuyoruz\"



Enis Akyaşal, son olarak, \"Samsun'da TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanımız röportaj sırasında aracımızı tanıtıp imza aldık. Burada Bilecik adına okulumuz adına çok gurur verici bir şeydi. Çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımızın imzasını da aldık. Okulumuz ve Bilecik adına çok gurur duyuyoruz\" şeklinde konuştu. \"TEKNOFEST bu onuru bize layık gördü ve oraya biz davet etti\"



Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölye Şefi Can Şilit, TEKNOFEST'e 8 tane öğrenci ve 2 tane danışman öğretmenle birlikte katıldıklarını söyledi.



Şilit, \"3 aylık bir süreç içerisinde otomobilimiz ortaya çıktı. Daha sonra Kocaeli'nde Körfez pistinde finallere katılmaya hak kazandık. Bu finaller sonucunda orada da jüri üyelerinin kurul özel ödülüne layık görüldük. Orada da güzel bir yarış sergiledik. En son Samsun'da TEKNOFEST'in Karadeniz ayağı vardı. TEKNOFEST bu onuru bize layık gördü ve oraya biz davet etti. Türkiye'den elektrikli araç kategorisinde liseler arasında sadece 11 tane araç vardı. Biz burada hem okulumuzu hem Bilecik'imizi temsil etme fırsatı bulduk\" dedi. \"Cumhurbaşkanımız imzaladığı aracımızı Bilecik'te gururla sergiliyoruz\"



Şilit, açıklamasının devamında, \"TEKNOFEST Karadeniz bu sene oldukça yoğun bir katılım sergilendi. Orada da akıllı sistemler ve ulaşım çılgınlığı aracımızı sergiledik. Gerçekten oradaki ziyaretçilerin de büyük bir teveccühü oldu aracımıza. Belki de en çok ziyaret edilen çadırın en çok ilgi görülen aracı oldu. Daha sonra aracımız 6 gün boyunca sergilendi. En son günü Cumhurbaşkanımız teveccüh etti. Cumhurbaşkanımızda araç ile ilgili bilgiler aldı. Aracımızı Bilecik'te gururla sergiliyoruz\" ifadelerini kullandı.



\"Aracımız 50 kilometre civarında bir hız yapıyor\"



Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölye Şefi Can Şilit, araç hakkında bilgi vererek, \"Aracımız 50 kilometre civarında bir hız yapıyor. Dediğim gibi zaten hıza yönelik bir yarış değil verimlilik yarışıydı. 1 dolu batarya ile 50 kilometre yakın yol gidiyor ve 100 kilometre de yaklaşık 7-8 lira civarında bir maliyeti var aracımızın. Baktığımız zaman içten yanmalı motorlu araçlara baktığımız zaman çok büyük bir avantajımız var açıkçası. Aracın yüzde 80'i öğrencilerin kendi emekleri ile şurada gördüğünüz göğüs bile okuldaki tezgâhta üretilen bir araç. Araçta çok büyük bir emek var açıkçası. Öğrenciler bu işin tamamıyla içerisindeydi. Bizde onların eksik kaldıkları yerlerde onlara destek olarak elimizden geleni yaptık. Hedef önümüzdeki sene aracımızı bir tık öteye götürüp geliştirerek yarışlara tekrar katılmayı planlıyoruz\" dedi. \"Geceli gündüzlü çalışmalarımız sonucu içimize sinen bir araç çıktı ortaya\"



Şilit, \"Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak okulun bütün imkânlarını bu araç için seferber ettik diyebiliriz. Geceli gündüzlü çalışmalarımız sonucu içimize sinen bir araç çıktı ortaya. Motorlu araçlar teknolojisi, elektrik elektronik bölümü, metal işleri bölümü, bilişim bölümü, makine ve mobilya bölümünden de zaman zaman destek aldık. Bu okulun bütün bölümleri, bütün imkânları bu araç için seferber edildi. Bu süreçte ben, Hasan Köseoğlu, Ali Ocakçı, Ali Benli, Murat Durak, Ali Yetkin, Gürtekin Parlaktaş, Eyüp Demirel gerçekten çok büyük emekleri var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Burada bizim için Cumhurbaşkanımızın teveccüh göstererek aracımız ile ilgili bilgi alması bizim için çok onura edici oldu. Yani pastamızın üzerindeki bir kaymak gibi bir çilek gibi düşünebiliriz. O yüzden amacımıza ulaşmış hissediyoruz\" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 100 kilometrede 8 lira yakıt maliyeti var Bilecik'te lise öğrencileri tarafından üretilen ve KAYITECH E-1 adı verilen elektrikli aracın kaputu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Araç bir dolu batarya ile 50 kilometre yol kat ederken, 100 kilometredeki yakıt maliyeti 8 lira.

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"BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE YÜZDE 219'LUK REKOR ARTIŞ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özer, meslek liselerinde döner sermaye kapsamında gerçekleştirilen üretimin kapasitesinin her geçen gün arttığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bu üretim hem öğrencilerin öğrenme süreçlerine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Meslek liselerinin 2022'nin ilk 9 ayında sağladığı gelir, bir önceki döneme göre yüzde 219'luk rekor artışla 1 milyar 362 milyon 789 bin 924 liraya ulaştı. 9 aylık dönemde gerçekleştirilen üretimden öğrenci ve öğretmenlerimiz 223 milyon 517 bin lira pay aldı."

Son 3 yıllık süreçte büyük bir inanç ve kararlılıkla mesleki eğitimin tüm problemlerini çözmek için gayret sarf ettiklerini belirten Özer, meslek liselerinin artık Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, patent, faydalı model, marka tasarım ve tescil konularında çalışmalarla ihracat yapan ve en başarılı öğrencilerin tercih ettiği okul türlerinden biri haline geldiğinin altını çizdi.