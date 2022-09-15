Bakan Özer: Öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek

Milli Eğitim Bakanı Özer öğretmenler için müjde verdi.

Bakan Özer'in açıklaması şöyle:

"Bugünden itibaren öğretmenlerimiz, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı.

Öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmesiyle alakalı yeni bir düzenleme yapıldığını duyuran Milli Eğitim Bakanı Özer, şunları kaydetti:

“17 Haziran’da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı tamamlandıktan sonra, tüm yaz boyu okul yöneticilerimizle hazırlık toplantıları yaptık. Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle sürekli birlikteyiz. Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek.

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FOTOĞRAF 10 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TV100'de konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu. Eğitim gündemine ilişkin soruları cevaplayan Bakan Özer, eğitimin tüm kademelerinde, okullaşma oranlarının ilk defa son 20 yılda OECD ortalamalarına yaklaştığını söyledi. Öte yandan KPSS atamaları konusunda da konuşan Özer, öğretmenleri sevindirecek ifadeler kullandı. Bakan Özer öğretmen istihdamını önemsediklerinin altını çizdi ve sözlerine atama müjdesiyle devam etti. Özer'in ifadeleri şöyle:



\"Biz ögretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. Bakanlık olarak öğretmen alımına devam edeceğiz.\" \"OKULA GİTME ZORUNLULUĞUNU KALDIRIYORUZ\"



Bakan Özer ayrıca, 2. dönem ara tatilinin 11-15 Nisan tarihleri arasında olacağını hatırlatarak, \"11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitme zorunluluğunu kaldırıyoruz.\" ifadelerini kullandı. Bakan Özer'den öğretmenlere atama müjdesi Canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlere müjdeyi verdi. Öğretmen istihdamını önemsediklerini belirten bakan KPSS ataması ile ilgili konuştu. İşte detaylar... BiP'te paylaş

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