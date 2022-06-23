Bakan Özer: Öğretmenlerimizin eğitimi için 292 milyon bütçe ayırdık

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakırköy’deki bir otelde, okul yöneticileri seminerleri kapsamında Sosyal Bilimler Liseleri yöneticileri ile ‘Tarih Kültür ve Medeniyet Bilinci’ semineri düzenlendi.

Seminere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakan yardımcıları Petek Aşkar, Sadri Şensoy, Nazif Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yazar Saadettin Ökten ve Sosyal Bilimler Liselerinden 186 yönetici katıldı.

"SON 20 YIL EĞİTİMDE ERİŞİM SORUNUNUN ÇÖZÜLDÜĞÜ BİR DÖNEMDİR"

Seminerde konuşan Bakan Özer "Son 20 yılda eğitimle ilgili çok enteresan bir döneme tanıklık ettik. Eğitimde erişim sorununun çözüldüğü bir dönemdir. Eğitimde kitleselleşme ve evrenselleşme döneminin yaşandığı dönem son 20 yıldır. Eğitimin tüm kademelerinde bu memleketin çocuklarının eğitime bulundukları lokasyonlarda, çok uzak mesafelere gitmeden rahatlıkla erişebildiği bir dönemdir. Her ülkenin en değerli sermayesi beşeri sermayesidir. Beşeri sermayesini şekillendiren şey eğitimdir. Eğer beşeri sermayenizi eğitime eriştiremezseniz, hem müreffeh hem barışçıl hem de rekabet eden toplum inşa edebilmeniz çok zordur" dedi.

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"OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEKİ OKULLAŞMA ORANLARI YÜZDE 11'LERDEYKEN ŞUAN YÜZDE 92'LERE ULAŞTI"

Bakan Özer, "OECD ülkelerinin 1950’li yıllarda aslında tamamlamış olduğu süreci biz 70 yıl gecikmeyle yaşadık. Bunu çok kıymetli buluyoruz. Son zamanlarda şöyle söylem var. Bunu yapılanları hükümsüzleştirmek olarak algılıyorum. ‘Ya bir şey yapılmadı, okullar yapıldı, binalar yapıldı, şu oldu, bu oldu.’ Daha önceden neden yapılmadı? Daha önceden niye vatandaşın bulunduğu lokasyonlarda çok rahat bir şekilde eğitime erişim sağlanmadı? 300 binlik derslik sayısı şu an 855 binlere ulaşıldı. Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranları yüzde 11’lerdeyken şuan yüzde 92’lere ulaştı. Biz 70’li yıllardan değil 2000’li yıllardan bahsediyoruz. 20 yıllık bir hikaye. Bugün eğitimin kalitesinden bahseden kesim niye imkanları varken çocukların eğitime erişimiyle ilgili imkanları artırmadı? Son 20 yılda okul öncesinden yükseköğretime kadar bu ülkede 70 yıl gecikmeyle ilk defa okullaşma, eğitimde kitleselleşme ve evrenselleşme süreci tamamlandı" diye konuştu.

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"KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI ERKEK ÇOCUKLARINI GEÇTİ"

Bakan Özer, "Zaten sorunu olmayan kesim varlığını sürdürürken maddi kaynaklardan ve eğitime erişim için şehir değiştirmesi, ilçe değiştirmesi gereken ve bu nedenle eğitime erişemeyen insanlar, halkımız eğitime erişti. İkincisi de kız çocukları. Bu ülkede yıllardan beri kız çocuklarıyla ilgili spekülasyonlar yapıldı. Muhafazakar kesim çocuklarını okula göndermiyor diye. Hem okul yapmıyorsun hem de kız çocukları okula gitmiyor diyorsun. Son 20 yılda ilk defa kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti. Demek ki imkan sağladığı zaman bu vatandaşlarımız çocuklarını okula gönderebiliyormuş" dedi.

"EĞİTİM DEMOKRATİKLEŞTİRİLDİ"

Bakan Özer, “20 yıl öncesinden kaynaklanan toplumsal mühendislik projelerinin anti demokratik şekilde uygulanmasının yol açmış olduğu hasarlarda 20 yılda tamir edilmeye çalışıldı. Eğitim, toplumsal taleplerin cevap üretebilir hale getirildi, demokratikleştirildi. 20 yılda çok önemli bir dönüşüm hamlesi gerçekleştirmiş olduk. Milli Eğitim Bakanlığı olarak artık erişim problemi çözülmüş, büyümesini sağlamış ve bu büyümeyi yaparken kaliteyi odağına alarak bir büyüme gerçekleştirmiş devasa bir eğitim sistemine sahibiz. 18.9 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen, müthiş bir sistem” dedi.

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"AMACIMIZ ÖĞRETMENLERİMİZİ HAYAT BOYU ÖĞRENENLER YAPMAK"

Özer, "Bakanlık olarak 3 önceliklerinin olduğunu vurgulayan Özer, “Okul öncesi, mesleki eğitim ve öğretmenlerimizin gelişiminin çok boyutlu olarak desteklenmesi. Ana odağımız siz değerli öğretmenlerimiz. Sizleri güçlü kılmak ve imkanlarınızı artırmak için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Bunun ilk hamlesini 60 yıllık özlem olan öğretmenlik meslek kanunu ile yaptık. Amacımız öğretmenlerimizi hayat boyu öğrenenler yapmak" ifadelerini kullandı.

"292 MİLYONLUK BÜTÇE AYIRDIK"

Bakan Özer, "2021 yılını 2.9 milyon öğretmenin eğitimiyle tamamladık. İlk defa öğretmen başına ders saati alınan eğitim saati 94 saate çıktı. 2022 yılının altıncı ayında 3.2 milyon öğretmen eğitim aldı. İstiyoruz ki, öğretmenlerimizi hiç yalnız bırakmayalım. Sürekli onların talep etmiş oldukları, kendilerini geliştirecekleri ve mazeret üretemeyecekleri bir ortama doğru gitmeye çalışıyoruz. Bunun için de bütçede ciddi artış yaptık. 2021 yılında öğretmenlerin eğitimiyle ilgili 8.9 milyonluk bütçe kullanırken bu sene ayırmış olduğumuz bütçe 292 milyon. Kullanın, yeter ki isteyin" diye konuştu.