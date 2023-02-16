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Bakan Özer'den deprem bölgesindeki öğretmenlere teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde çalışan yaklaşık 20 bin görevli ve gönüllü öğretmen için teşekkür mesajı yayımladı.

16:08 . 16/02/2023 Perşembe
DHA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Özer, Twitter'daki hesabından, "Enkaz başlarındaki hayat koridorlarında, çadır kentlerde, aşevlerinde, çocuklarımıza psikososyal destek noktalarında, her türlü yardımın koordinesinde... Afet bölgesinin her köşesinde canla başla çalışan tüm öğretmenlerimize, eğitim ailemize minnettarız. Türkiye Tek Yürek" mesajını paylaştı.  Bakanlıktan alınan bilgiye göre, deprem bölgesinde, 5 bini arama- kurtarma ekibi olmak üzere yaklaşık 20 bin öğretmen görev aldı. 



#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
#Kahramanmaraş
#Pazarcık depremi
#deprem
1 saat önce
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Bakan Özer'den deprem bölgesindeki öğretmenlere teşekkür
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