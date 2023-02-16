Bakan Özer'den deprem bölgesindeki öğretmenlere teşekkür

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Özer, Twitter'daki hesabından, "Enkaz başlarındaki hayat koridorlarında, çadır kentlerde, aşevlerinde, çocuklarımıza psikososyal destek noktalarında, her türlü yardımın koordinesinde... Afet bölgesinin her köşesinde canla başla çalışan tüm öğretmenlerimize, eğitim ailemize minnettarız. Türkiye Tek Yürek" mesajını paylaştı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, deprem bölgesinde, 5 bini arama- kurtarma ekibi olmak üzere yaklaşık 20 bin öğretmen görev aldı.