Bakan Özer'den deprem bölgesindeki öğretmenlere teşekkür

Anaokullarıyla ilgili beklenen açıklama MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerine başlanılacak tarih merak ediliyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası tüm illerdeki okulların 20 Şubat’a kadar tatil edilmesi kararı alınmıştı. Kreş ve anaokullarının açılma tarihi ailelerin gündeminde yer alıyor. Peki anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak?