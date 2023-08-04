Bakan Özhaseki: Atık suların yeniden kullanımı yüzde 5,2’ye yükseldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, küresel iklim değişikliğinin en çok etkilediği doğal kaynaklardan birisi olan su kaynaklarının korunması için başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Kuraklık ile su kaynaklarının azaldığını göz önünde bulunduran Bakanlık, yakın gelecekte su krizlerinin ülkemizde yaşanma ihtimalinin düşürülmesi amacıyla atık suların arıtılarak çeşitli alanlarda yeniden kullanıma kazandırılmasını sağlıyor.