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Bakan Özhaseki: Atık suların yeniden kullanımı yüzde 5,2’ye yükseldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Haziran ayı itibarıyla arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının yüzde 5,2’ye ulaştığını belirterek, “Atık suların yeniden kullanım oranına ilişkin, 2023 yılı sonu için belirlediğimiz yüzde 5’e çıkarma hedefimizi yıl bitmeden tamamladık” dedi.

11:32 . 4/08/2023 Cuma
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, küresel iklim değişikliğinin en çok etkilediği doğal kaynaklardan birisi olan su kaynaklarının korunması için başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
Kuraklık ile su kaynaklarının azaldığını göz önünde bulunduran Bakanlık, yakın gelecekte su krizlerinin ülkemizde yaşanma ihtimalinin düşürülmesi amacıyla atık suların arıtılarak çeşitli alanlarda yeniden kullanıma kazandırılmasını sağlıyor.
Bu çerçevede Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, “Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini azaltmak sorumluluğuyla, atık suların yeniden kullanım oranına ilişkin, 2023 yılı sonu için belirlediğimiz yüzde 5’e çıkarma hedefimizi yıl bitmeden tamamladık. Haziran ayı itibarıyla, atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,2’ye çıkardık” ifadelerini kullandı.



#Mehmet Özhaseki
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği
#sosyal medya
21 dakika önce
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