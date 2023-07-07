Bakan Özhaseki depremzedelere yeni destek paketinin detaylarını açıkladı: Konuta 500 işyerine 250 bin TL hibe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki , İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı.

İşte Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından satırbaşları;

Bakanlığımız denetiminde birkaç yıl sürecek olan faaliyetten bahsediyorum. 4 tane kırmızı çizgimiz var. Taviz vermemiz mümkün değil. Onlar da belli. Fay kırıklarının ve hatlarının bulunduğu yerde yapılaşma olmayacak. Bilim adamları 60 metrelik ende bir yere yapı yasağı getirmesini söylüyorlar. Bilim insanlarının söylediği gibi fay kırıkları üzerinde yapılaşma yasak.

İkincisi zeminde sıvılaşma olan yerler var. Adıyaman’da görüyoruz. Bina içine çöküyor. Sıvının geldiği yöne yatıyor. Sıvılaşma olan yerlerde yapı yapılamayacak.

Üçüncüsü dere yataklarına artık yapı yapılması mümkün değil cezai müeyyidelere Meclis’e gelecek. Bizim dikkat edeceğimiz şey bu işlerde mühendislik hesaplamalarında gerekse daha sonraki inşaat aşamasında sıfır toleransla devam edeceğiz.

Yerinde dönüşümle ilgili inşaat maliyetlerini hesaplayarak kredi ve hibe bölümleri geliştirdik. Vatandaşlar bir araya geldiğinde tek katlı, birden fazla katlı konutlar yapmak istediklerinde, buna izin vereceğiz.

"Eylül - Ekim aylarında konut teslimi başlayacak"

Eylül - Ekim aylarında depremzedelere konut teslimi başlayacak. 319 bin konut 1 yıl içerisinde depremzedelere teslim edilecek. 180 bin civarında konutumuzun ihalelerini tamamladık ve yapımına başladık.

Afetten zarar gören 11 ilimizin merkezlerinde 518 bin 192, kırsalda 161 bin 808 olmak üzere toplam 680 bin konut ve köy evi yapacağız. Fay hatlarının üzerinde yapılaşma olmayacak.

Hibe desteği verilecek

Ortak bir hesap açıp konutlar için 500 bin TL hibe, dükkanlar için 250 bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz. Konutların büyüklüğüne göre 500 bin TL ile 800 bin TL kredi verilecek. Dükkanlar için 250 bin TL ile 500 bin TL kredi vermeye devam edeceğiz Brüt 100 metrekare ev için 500 bin TL hibe, 500 bin TL kredi vereceğiz.

"Krediler 2 yıl ödemesiz"

150 metrekare konut sahibi ev yapmak isterse 500 bin TL hibe vermeye devam edeceğiz 700 bin TL kredi vereceğiz. Krediler 2 yıl ödemesiz, toplamda 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak.

Faiz 0, böyle olunca kredinin çok işe yarayacağını söyleyebiliriz. Bu paraları nasıl vereceğiz? Hak ediş karşılığı vereceğiz, iş başlayacak bir arkasından kredi olarak düşündüğümüz rakamları vermeye devam edeceğiz.

Konutları yıkılan şirket sahiplerini de hak sahibi etmeye devam edeceğiz. Bölgelerimizde 22 adet imar ofisi kuruyoruz. Yapım ve dönüşüm ofisi adını verdiğimiz buralarda bir müddet imarı Çevre, Şehircilik Bakanlığı denetiminde biz devam ettireceğiz.

"22 yerde imar ofisleri kuruyoruz"

Depremin en çok hasar verdiği yerlerde, İskenderun’da Kırıkhan’da, Pazarcık’ta buna benzer ilçelerimizde 22 yerde imar ofisleri kuruyoruz. Dönüşüm ofisi olarak adlandırdığımız bu ofislerde bizim görevli arkadaşlarımız bulunduğu gibi büyükşehir imar dairesi başkanlığı, ilçe belediyeleri görev alacaklar.

Anadolu’da bunlar çok olur, bir baba ev yaptırmıştır, 5 katlıdır birer katına çocuklarını oturtmuştur. Babanın üzerinedir evler, ölmeden kimse sesini çıkaramaz, AFAD tarafında hak sahipliği tek kişi içindir. Biz kentsel dönüşüm tarafında orada bağımsız birimlerde oturan evlatları varsa ispatlayabiliyorlarsa onları hak sahibi olarak görmeye devam edeceğiz.

"TİP projelerini hazırlayacağız"

Yarıya geçen oranda anlaştıklarında, bir müteahhide vermek istediklerinde biz sözleşmelerini hazırlayacağız. Orada vatandaş kendi aleyhine olabilecek durumu düşünemezlerse diye TİP projelerini hazırlayacağız.

İş devam ederken müteahhit sıkıntıya girip ayrılırsa devreye biz TOKİ olarak gireceğiz evlerini biz tamamlayacağız. Her türlü güvence içerisinde vatandaş anlaşmalarını yapabilecek. Sıkıntı doğdu, müteahhit ayrıldı o zaman vatandaşın inşaatı yarım kalmayacak, TOKİ olarak biz gireceğiz.

Ruhsattan iskana kadar her aşamada Bakanlığımızın yetkisi, kontrolü var taviz vermeyeceğiz.







