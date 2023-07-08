Bakan Özhaseki İstanbul'da konuştu: 600 bini çok acil olmak üzere 1 buçuk milyon evimizi yenilemek durumundayız

Türkiye'deki kadim coğrafyanın zorluğunun yer altındaki hareketlilik olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Bize düşen hareketliliğe dikkat ederek, bilimsel verilere uygun olarak zeminden başlayarak binanın bütün safhası yapılırken birebir titizlikle, sıfır toleransla konutlarımızı yapmak ve orada sağlıklıca yaşamak. Bir tek çözüm var o da kentsel dönüşüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2012 yılında kanun çıkmış. İstanbul'umuzda da 800 bin civarında evimiz yenilenmiş ama yakın bir gelecekte Allah korusun bir deprem olursa, başımıza bir felaket gelmemesi için neredeyse 1 buçuk milyon evimizi yenilemek durumundayız. Bunların içinde özellikle 600 bini çok acil gözüküyor. Eğer bir sokakta iki tane bina yıkılırsa orada hayat durur. Belediye başkanı arkadaşlara lütfen yardımcı olun. Hatta belediye başkanlarımız kentsel dönüşüme girmiyorlarsa, gidin kapılarını çalın deyin ki, 'bir an önce başla kardeşim, niye yapmıyorsun?' Yapmayan insanlardan hesap sorun. Şöyle bir kolaycılıktan vazgeçsinler. Burası kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm. Bu işin kaçamak sözü. Kimse 'Rantsal dönüşüm yapın' demiyor. Siz adam gibi yapın rantsal dönüşüm olmasın. Zaten öyle olmuyor bu kaçamak sözleri bırakın bir an önce İstanbul'u geleceğe hazırlayalım" dedi. Bakan Özhaseki deprem bölgesindeki maddi hasarla ilgili de, “Şu anda konutların ve iş yerlerinin yapılmasıyla ilgili karşımıza çıkan tablo belki de rezerv alanlarda sıfır yeni konutlar yaparak devam etsek 110 milyar dolar gibi gözüküyor" dedi. Özhaseki konuşmasında, deprem bölgesi için yapacakları çalışmaları da hatırlattı. (DHA)