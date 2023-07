Bakan Özhaseki İstanbul'da konuştu: 600 bini çok acil olmak üzere 1 buçuk milyon evimizi yenilemek durumundayız

"KENTSEL DÖNÜŞÜM HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL"

Törende konuşan Bakan Özhaseki, “Kentsel dönüşüm her babayiğidin işi değil. Nice belediye başkanları görmüşsünüzdür. Dışarıda çiçekle, böcekle, geceler konserler düzenleyerek vakit geçirmişlerdir ama İstanbul için en elzem olan hatta Türkiye için en elzem olan ama zor olan kentsel dönüşüm işine başlamamışlardır. Zor bir iş, neden? Vatandaşla tek tek görüşeceksiniz, herkesi ikna edeceksiniz, her bir insanın ayrı problemi var, onu çözeceksiniz. Makul insanlar her zaman başkana yardımcı olurlar ama tek tük de olsa üzülerek söylüyorum bütün kentsel dönüşüm alanlarında görmüşüzdür. Binde bir de olsa, iki de olsa başka türlü fıtratta insanlar da çıkıyor. Onlar da taş koyarlar. Siz herkesle anlaşın gelin iş kolay derler en son vardığınızda birkaç misli istemeye başlarlar. Hak, hukuk, adalet bir kenarda kalır onlarda. İşi engellemeye çalışırlar. Onların da fıtratları öyle. Hakikaten kolay değil o yüzden başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.