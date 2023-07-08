Bakan Özhaseki İstanbul'da konuştu: 600 bini çok acil olmak üzere 1 buçuk milyon evimizi yenilemek durumundayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziosmanpaşa'da Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziosmanpaşa'da Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Özhaseki'nin yanı sıra milletvekilleri ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe başkanları ve vatandaşlar da yer aldı.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL"
Törende konuşan Bakan Özhaseki, “Kentsel dönüşüm her babayiğidin işi değil. Nice belediye başkanları görmüşsünüzdür. Dışarıda çiçekle, böcekle, geceler konserler düzenleyerek vakit geçirmişlerdir ama İstanbul için en elzem olan hatta Türkiye için en elzem olan ama zor olan kentsel dönüşüm işine başlamamışlardır. Zor bir iş, neden? Vatandaşla tek tek görüşeceksiniz, herkesi ikna edeceksiniz, her bir insanın ayrı problemi var, onu çözeceksiniz. Makul insanlar her zaman başkana yardımcı olurlar ama tek tük de olsa üzülerek söylüyorum bütün kentsel dönüşüm alanlarında görmüşüzdür. Binde bir de olsa, iki de olsa başka türlü fıtratta insanlar da çıkıyor. Onlar da taş koyarlar. Siz herkesle anlaşın gelin iş kolay derler en son vardığınızda birkaç misli istemeye başlarlar. Hak, hukuk, adalet bir kenarda kalır onlarda. İşi engellemeye çalışırlar. Onların da fıtratları öyle. Hakikaten kolay değil o yüzden başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.
"İKNA ETMEK İÇİN BİR YALVARMADIĞIM KALDI"
Geçmiş dönem bakanlığında Hatay'da kentsel dönüşüm başlatmak istediklerini ve vatandaşların tepkisiyle karşılaştıkları anlardan söz eden Bakan Özhaseki, “Hatay'da deprem bekleniyor. Herkes bunu söylüyor. Başkanımız gayret etmiş, insanlarımızı ikna ettin mi dedim, 'Büyük bir çoğunluğunu ettim efendim' dedi. Alana gittik, yardım edip destek olacağız, orası kentsel dönüşüme girecek çünkü çok yakın bir tarihte Hatay'da da büyük bir deprem olacak diye hepimiz biliyoruz. Gittiğimizde alanda çok büyük bir kalabalık vardı. Kenarda duranların hepsi ellerinde protestolarla bekliyorlar. Başkan hoş geldiniz konuşması yapıp oturacaklar ama envai çeşit evreden küfürler duyulmaya başladı. İkna etmek için emin olun bir tek yalvarmadığım kaldı. Protesto edenlerin tahrikleriyle ideolojik takıntılı grupların oradaki tahrikleriyle vatandaş da 'Hayır istemiyoruz' dediler ve kentsel dönüşüm yaptırmadılar. Vatandaş direnirse biz ne yapalım? Döndük, ayrıldık oradan. Aradan 6 yıl kadar zaman geçti, deprem oldu. Hatırladığım kadarıyla İstiklal ve Emek Mahalleleriydi, o mahallelerde bir tek ev yok şimdi. En önemli iş, bizi önümüzde bekleyen tehlike deprem tehlikesi" diye konuştu.
"KİMSE 'RANTSAL DÖNÜŞÜM YAPIN' DEMİYOR"