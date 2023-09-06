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Bakan Özhaseki'den 11 kent için 'kuvvetli sağanak yağış' uyarısı

Türkiye son günlerde Kırklareli ve İstanbul'daki sel felaketleriyle boğuşurken bir uyarı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özhaseki, Trabzon, Rize, Artvin, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

18:37 . 6/09/2023 Çarşamba
DHA
Bakan Özhaseki birçok kentte sağanak yağış beklendiği konusunda vatandaşları uyardı.

Bakan Özhaseki birçok kentte sağanak yağış beklendiği konusunda vatandaşları uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Trabzon, Rize, Artvin, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de yarın beklenen sağanak nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.


Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün; 'http://mgm.gov.tr' internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu, sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yapılan hava durumu bilgilendirmelerinin vatandaşlarca dikkate alınmasını isteyen Özhaseki, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar; Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum" dedi.




#Sağanak Yağış
#Yağmur
#Meteoroloji
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#Mehmet Özhaseki
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