Bakan Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm Projesi" vurgusu: Sağlam ve güvenli yuvalarımızı birlikte inşa edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında açılan yapım ve dönüşüm ofislerinde vatandaşların projeyle ilgili sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirterek, "Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim de mutluluğumuzdur. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.