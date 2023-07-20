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Bakan Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm Projesi" vurgusu: Sağlam ve güvenli yuvalarımızı birlikte inşa edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında açılan yapım ve dönüşüm ofislerinde vatandaşların projeyle ilgili sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirterek, "Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim de mutluluğumuzdur. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

15:21 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında açılan yapım ve dönüşüm ofislerinde vatandaşların projeyle ilgili sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirterek, "Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim de mutluluğumuzdur. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, sosyal medya hesabından 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ili ihya için hayata geçirilen, "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Proje kapsamında 22 yerde yapım ve dönüşüm ofisi açtıklarını anımsatan Özhaseki, "Vatandaşlarımız ofislerimizde, projemizle ilgili sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim de mutluluğumuzdur. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki paylaşımında, vatandaşların ofislere yoğun ilgisini gösteren videoya da yer verdi.



#Mehmet Özhaseki
#yerinde dönüşüm
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
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