Bakan Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne katılım çağrısı: Afet bölgesini hızla ayağa kaldıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen bölgenin "hızla ayağa kaldırılması için" Bakanlık denetiminde TOKİ güvencesiyle Yerinde Dönüşüm Projesi'nin hayata geçirildi. Bu kapsamda; kendi yapılarını inşa etmek isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteğinin sağlanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan Mehmet Yeşilyurt'un, evinin depremde ağır hasar alması sonrasında projeye nasıl dahil olduğunu ve duygularını anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
"Yerinde Dönüşüm ile kendi mahallemizde yaşayacağız"
Bakan Özhaseki'nin paylaştığı videoda, Kahramanmaraşlı depremzede Mehmet Yeşilyurt, 1993'te taşındıkları Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evlerini 6 Şubat'taki depremde ağır hasar alması nedeniyle yıktırdıklarını dile getirdi.
Evlerinin olduğu bölgede yaşamaya etmek istedikleri için Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvurduklarını anlatan Yeşilyurt, "Yerinde Dönüşüm Projesi gerçekten çok güzel proje. Yerinde Dönüşüm ile mutlu, huzurlu, kendi mahallemizde, kendi şehrimizde yaşamak istiyoruz. Allah devletimizden razı olsun, bu konuda bizlere ciddi anlamda katkı sundu" ifadelerine yer verdi.