Bakan Pakdemirli: 240 orman yangınından 235'i kontrol altına alındı

Türkiye pek çok bölgede devam orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Marmaris Öğretmenevinde kameraların karşısına geçerek yangınlardaki son durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Isparta Sütçüler yangınını kontrol altına aldıklarını, Antalya'nın Kaş ilçesi, Hatay'ın İskenderun ile İzmir'in Urla ve Torbalı ilçeleri ve Manisa Gördes yangınları ile Dalaman Havalimanı'nı tehdit eden ve Datça'da çıkan yangınların gün içinde kontrol altına alındığını söyledi.

Toplamda 163 kırsal yangına müdahale ettiklerini belirten Pakdemirli, "Devam eden yangınlarda 15 uçak, 9 İHA, 1 insansız hava helikopteri, 64 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personelle yangınları kontrol etmeye devam ediyoruz. Bugün itibarıyla 89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon." diye konuştu.

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OYNAT 00:38 Bakan Pakdemirli: Yunanistan'ın uçak talebi var Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaris Öğretmenevi'nde açıklamalarda bulundu.



Yunanistan'ın ülkede devam eden büyük çapta orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den uçak talebinde bulunduğunu belirten Pakdemirli, 'Filomuza dışarıdan gelen iki uçak, Yunanistan ve AB'deki yangınların ciddiyetinden dolayı ayrıldı. Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız.' dedi.









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"10 jandarma helikopteri de söndürme çalışmasına katılıyor"

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğüne değinen Pakdemirli, "Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Muğla'da 29 Temmuz'dan bu yana yangınlarla mücadele ediyoruz. Şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın yok." ifadesini kullandı.

Söndürme çalışmalarında havadan müdahalenin önemine işaret eden Pakdemirli, "10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı. Söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Pakdemirli, Muğla'da 16 orman yangını çıktığını belirterek "6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı." ifadesini kullandı.

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Yanan alanların tekrar ağaçlandırılacağını anlatan Pakdemirli, "Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak." dedi.

OYNAT 00:58 Bakan Pakdemirli: Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın yok Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaris'te açıklama yaptı.



Küresel bir şekilde sıcaklık dalgasının tüm dünyayı sardığını anlatan Pakdemirli, 'Tüm dünyada çok ciddi yangınlar var. Son 2 yılda toplam 5 büyük yangın yaşayan Türkiye, son 12 günde 16 büyük yangınla karşı karşıya kaldı. Büyük yangınları kısa sürede kontrol altına almak zor bir iş. Dünyanın en güçlü ülkesi olabilirsiniz, süper güç olabilirsiniz ancak 3 ya da 5 ülkeyle savaşabilirsiniz. 15 ülkeyle savaşmak mümkün değil.



Buna ne uçak, ne tank, ne de personel yeter. Biz son günlerde bunu yaşadık. Hızlı şekilde belli bir noktaya geldik. İnşallah yangınların da sonuna doğru geliyoruz. Sezon sonuna kadar inşallah başka büyük yangın çıkmaz. Pozitif olan şu ki, şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın yok.' dedi.







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"Bugün itibarıyla Antalya'ya 9 milyon lira daha para gönderdik"

Ekiplerin tüm söndürme çalışmalarında cansiperane çalıştığını vurgulayan Pakdemirli, "2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.

Yangının kontrol altına alındığı yerlerde hasar tespit çalışması yapıldığını aktaran Pakdemirli, hasar tespit çalışması tamamlanan yerlerde çalışmalara başlandığını belirtti.

Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar Adana, Aydın, Osmaniye, Antalya, Muğla ve Mersin'de toplam 6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 320 çiftçinin hasar tespiti yapıldı. 51 bin 770 dekar ekili dikili alan 670 dekar sera, 4 bin büyükbaş, 4 bin 204 küçükbaş, 5 bin 475 arılı kovan, 28 bin 762 kanatlı hayvan, 6 bin 570 alet makine, 2 bin 549 ton depolu ürünler, 1840 tarımsal yapının zarar gördüğü tespit edilmiştir. TARSİM'in yangınlarda 102 milyon 464 taleple hasar beyanı var. Hasar tespit çalışmaları biter bitmez de en kısa sürede bunların ödemeleri yapılacak. TARSİM sigortasıyla alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün itibarıyla Antalya'ya 9 milyon lira daha para gönderdik."

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'Soğutma işlemleri hızlı şekilde yürüyor'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Antalya'da 11 gün süren orman yangınlarının kontrol altına alındığını, dün itibarıyla başlayan yağışla soğutma işlemlerinin de hızlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Bütün kurumların, STK'lerin, belediyelerin, vatandaşların yaralarını sarmak için sahada çalıştığını, Antalya'da vatandaşlarla birlik, beraberlik ruhu içerisinde süreci tamamladıklarını ifade eden Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin Muğla'da da hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Antalya'daki görevi tamamlayıp destek olmak için Muğla'ya geldiklerini dile getiren Kurum, yangından Bodrum, Marmaris, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerindeki 303 mahalleden 37'sinin etkilendiğini bildirdi.

Yangından etkilenen 33 mahallenin tamamında hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum şunları kaydetti:

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"İl genelinde toplamda 2 bin 923 binada inceleme yaptık ve toplamda 173 bina, 230 bağımsız birimin yangından tamamen etkilendiğini, acil, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Diğer taraftan da yine tüm ekiplerimiz, gerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Defterdarlığımız sahada vatandaşlarımızın gerek hayvanlarına gerek araç gereçlerine ilişkin hasar tespit çalışmalarını süratli bir şekilde yürütüyorlar. Biz de vatandaşlarımızla bir araya gelerek, muhtarlarımızı, vatandaşlarımızı dinleyerek, acil öncelikli ihtiyaçları belirlemeye çalışıyoruz. Antalya'da ifade ettiğimiz gibi, burada yöresel mimariye uygun bir şekilde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapacağız. 2 1 evlerimizi 2 1, 3 1 olanları da 3 1 olacak şekliyle. AFAD'dan hak sahibi olabilenleri AFAD'dan, hak sahibi olamayanları da Bakanlığımızın Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü kapsamında yapacağız. En geç 1-2 ay içerisinde burada da inşaatlarımıza eş zamanlı başlayacağız ve bir yıl bitmeden de tamamını bitirmeyi hedefliyoruz."

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Köylerdeki ahırların yapımına da öncelik vereceklerini, 3 ay içerisinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu ahırların inşasını gerçekleştireceklerini belirten Kurum, AFAD koordinasyonunda hayvanların barınma ihtiyacını giderecek geçici yerlerin kurulumunun da yapıldığını ifade etti.

"Yanan alanlardaki bitki türünün ve yaban hayatının korunması için bilim kurulu oluşturuldu"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangının bir kısmının özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanlarında çıktığını anımsattı.

Özel çevre koruma bölgesi ile doğal sit alanlarının da imara açılmayacağını belirten Kurum, bu alanlarda yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini dile getirdi.

Vatandaşların evlerinin eski yerlerine yapılacağını, yaraların hızlı bir şekilde sarılacağını vurgulayan Bakan Kurum, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesinde bilim kurulu oluşturduklarını, kurulun yangın sonrası yapılacaklara ilişkin çalışma yürüteceğini aktardı.

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Yanan alanlardaki biyolojik çeşitlilik kaybının, yaban hayvan türünün araştırılacağını söyleyen Kurum, bitki ve yaban hayvanı türlerinin yaşatılması adına gerekli adımların atılacağını belirtti.

Yangınların kontrol altında alınmasına müteakip, eş zamanlı olarak yapılaşmayla birlikte özel çevre koruma bölgeleri ile doğal sit alanlarının iyileştirmesini, ihyasını da gerçekleştireceklerini dile getiren Kurum şöyle konuştu:

"Termik santralimizin bulunduğu bölgede hava kalitesini üçü mobil, 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yaptığımız incelemelere göre yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir. Tüm riskler anlık takip edilmektedir. Yangın sonrasında yangından etkilenen bölgelerimizde oluşan malzemelerin, yangın küllerinin, ağaç parçalarının denize taşınması suretiyle meydana gelme ihtimali olan çalışmayı yürütüyoruz. Şu an için denizimizde herhangi bir kirlilik tespit edilmemiştir, ne deniz yüzeyinde ne de kıyılarda. Ancak buna ilişkin aynı müsilajda olduğu gibi hem Antalya'mızda hem Muğla'mızda Valilikler koordinasyonunda deniz temizliği seferberliği için ekiplerimizi, çalışmalarımızı kuruyoruz. Bu çerçevede, belediyelerimizle birlikte tüm sahil kenarlarında hem deniz yüzeyinde hem de kıyıda olası kirliliği engelleyecek adımları da atacağız."

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