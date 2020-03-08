Bakan Pakdemirli: 83 milyon Türk vatandaşı adına 83 milyon fidan dikeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Aliağa ilçe teşkilatının 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.
"Her Türk vatandaşı için bir fidan dikeceğiz"
Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl başlatılan ağaç dikme kampanyasını hatırlatarak, şunları söyledi:
"4 saat içerisinde 2 Guinnes rekoru kırdık"
- "Ağaç dikme kampanyasında bir günde 4 saat içerisinde 2 Guinness rekoru kırdık. 1 noktada 4 milyon vatandaşımızla birlikte, 13 noktada 8 milyon fidanı bir günde toprakla buluşturduk. Bu sene de şöyle bir hedef koyduk kendimize; 83 milyon fidanı yani her Türk vatandaşı için bir fidanı dikeceğiz. 83 milyon fidanla inşallah tüm Türkiye'de herkes için bir fidan bu sene dikmiş olacağız."