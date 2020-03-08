Bakan Pakdemirli: 83 milyon Türk vatandaşı adına 83 milyon fidan dikeceğiz Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de gerçekleşen AK Parti Aliağa ilçe teşkilatının 7. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. "Geçen sene ağaç dikme kampanyasında bir günde 4 saat içerisinde 2 Guinness rekoru kırdık" diye konuşan Bakan Pakdemirli, 2020'deki yeni hedefin 83 milyon Türk vatandaşı adına 83 milyon fidan dikmek olduğunu belirtti.

Haber Merkezi 08 Mart 2020, 23:04 Son Güncelleme: 08 Mart 2020, 23:17 AA