Gündem Bakan Pakdemirli 83 milyon Türk vatandaşı adına 83 milyon fidan dikeceğiz
İZMİR

Bakan Pakdemirli: 83 milyon Türk vatandaşı adına 83 milyon fidan dikeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de gerçekleşen AK Parti Aliağa ilçe teşkilatının 7. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. "Geçen sene ağaç dikme kampanyasında bir günde 4 saat içerisinde 2 Guinness rekoru kırdık" diye konuşan Bakan Pakdemirli, 2020'deki yeni hedefin 83 milyon Türk vatandaşı adına 83 milyon fidan dikmek olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Aliağa ilçe teşkilatının 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

"Her Türk vatandaşı için bir fidan dikeceğiz"

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl başlatılan ağaç dikme kampanyasını hatırlatarak, şunları söyledi:

"4 saat içerisinde 2 Guinnes rekoru kırdık"

  • "Ağaç dikme kampanyasında bir günde 4 saat içerisinde 2 Guinness rekoru kırdık. 1 noktada 4 milyon vatandaşımızla birlikte, 13 noktada 8 milyon fidanı bir günde toprakla buluşturduk. Bu sene de şöyle bir hedef koyduk kendimize; 83 milyon fidanı yani her Türk vatandaşı için bir fidanı dikeceğiz. 83 milyon fidanla inşallah tüm Türkiye'de herkes için bir fidan bu sene dikmiş olacağız."

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