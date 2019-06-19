Gündem Bakan Pakdemirli Araklıdaki selde 3 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi kayıp
TRABZON

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Araklı'daki selde 3 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi kayıp

Bakan Pakdemirli: Araklı'daki selde 3 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi kayıp

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Trabzon Araklı'da meydana gelen selde bu saat itibarıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Araklı'da sel.
Araklı'da sel.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı Kaymakamlığı binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, gündüz saatlerinden itibaren olayı takip ettiklerini belirterek, "En önemli üzerinde durduğumuz konu kayıplarımız. Öncelikle can kayıplarımız maalesef daha evvel sayın valimizin açıkladığı 2 can kaybı şu saat itibariyle 3 can kaybına çıktı. Ben bu kayıplarımız için hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Hayatını kaybeden ve şu an kayıp olan vatandaşlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Kayıplarımızdan bir tanesi Araklı Belediyesi görevlimiz, bir tanesi imam hatip görevlimiz, bir tanesi de vatandaşımız. 7 vatandaşımız hala kayıp. Bunların 3'ü Büyükşehir görevlisi, bir tanesi DSİ görevlisi, 3 de vatandaşımız kayıp. 4 yaralımız var. Yaralılarımızın durumu iyi. Tahliyeleri yapıldı. Helikopterlerle gerekli yerlere sevkleri yapıldı. Onların sağlık durumlarında önemli durum yok." diye konuştu.

İHA
Araklı'da sel.

"Meteoroloji olarak gerekli uyarıları yaptık"

Bölgenin ayın 13'ünden beri ciddi yağış aldığına dikkati çeken Pakdemirli, "Biz de meteoroloji olarak ciddiyetle ayın 13'ünden beri sürekli rapor yayınlayarak bu bölgeyi takip ediyoruz. Ayın 13'ü perşembe günü ufak çaplı bir taşkın oldu bu bölgede ve hemen 10 tane araç, 3'ü DSİ'nin, 4'ü büyükşehirin, 3 tanesi de Araklı Belediyesinin olmak üzere 10 araçla çalışmalar başladı. "dedi.

Pakdemirli, öğle saatlerinde meteoroloji olarak gerekli uyarıları yaptıklarını işaret ederek, şöyle devam etti:

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"Yani sel, taşkın ve heyelanla ilgili saat 12 civarında uyarılarımızı yaptık ama en nihayetinde bu işler Allah'ın işi nerden ne olacağını da bilemiyorsunuz. Gerekli uyarılar yapılmış olmasına rağmen yani kısaca tabir edecek olursak dağın bir parçasından, dağın bir tarafından kopan bir parça aşağıda dere yatağına geliyor ve dere yatağında sürüklenen çamurlu su aşağıdaki 4 binayı yıkmış. 4 bina ev, altlarında da 2 adet iş yeri var. 2 adet iş yerimizi yıkıyor. Tabiki bu rusubatlar da bu çamurlu sular da aşağıda eğimin azalmasıyla beraber bir barajlama oluşturuyor. Bu barajlamayla beraber de şu an itibariyle Araklı-Bayburt kara yolu trafiğe kapalı durumda. Sabah saatlerinden itibaren tüm ekipler hem DSİ hem Büyükşehir hem de AFAD'ın ekipleriyle beraber bu kara yolunun bir an evvel açılması gayreti içerisinde olacağız. Ama burada en önemli olan şu an üzerinde durduğumuz kayıplarımızı 7 tane kayıp vatandaşı buluyor olmak".

İHA
Araklı'da sel.

Ekiplerin sabaha kadar bu çalışmaları devam ettireceklerini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"76 vatandaşımız tahliye edildi şu ana kadar ve bu konu ile ilgili erken saatlerde gelen ve bizi de ilgilendiren bir haber vardı. Oradaki HES'in hidroelektrik santral borusunun patlaması akabinde de böyle bir olay olduğu söylendi. Tamamen bu gerçek dışıdır çünkü tamamen doğal bir olaydır. Tamamen doğal sebeplerle olmuş bir olaydır. Tamamen doğal sebeplerle de dağdan bi parça koparak bir heyelana sebebiyet vermiştir. Tabi teselli olarak görebileceğimiz bir şey daha var. Aşağıdaki okulda da geçen cuma itibariyle 200'ün üzerinde çocuğumuz okuyordu. İyi ki okullar tatildi. Çocuklarımız da böylelikle tehlikeden kurtulmuş oldu. Sabah ışıklarıyla inşallah ilk incelemelerimiz için bölgeye gidiyoruz. İçişleri Bakanımız da bölgeye hareket etmiş durumda onunla birlikte de inşallah Sayın Valimizle birlikte de çalışmaları inşallah koordine ediyor olacağız."

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"Yaraları sarmak için buradayız"

Devletin her kurumu ile burada olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yaraları sarmak için buradayız. Vatandaşlarımızla beraber olacağız. Şu anda bizim için en önemli konu 7 kayıp vatandaşımızı inşallah sağ salim bulma umudu içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ek takviye olarak da biz Orman Genel Müdürlüğümüzün iş araçlarını da en yakında bir yerde konumladık. Eğer ihtiyaç olursa bunları da bölgeye sevk ederek, bölgede bundan sonra yağışa sebebiyet, yani yağıştan dolayı bir kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde iş makinalarımızla ağır bir çalışma ortamına girerek gündüz saatlerinden sabahın ilk ışıklarından itibaren konuyu tam anlamıyla koordine ediyor olacağız ve gerekli çalışmaları da yapıyor olacağız. Ben hepimize başta Araklı hemşehrilerimize, Trabzonlulara ve tüm Türkiye'mize geçmiş olsun diliyorum."

İHA
Araklı'da sel.

Bakan Pakdemirli, "Bir gazetecinin iki mahalle var burada yaşam devam ediyor mu? sorusuna da, "Emniyet tedbiri olarak vatandaşlarımız buralardan tahliye edilmiş durumda. İlerleyen saatlerde de tehlike geçtikten sonra vatandaşlarımız tekrar evlerine dönebilecekler. Yağışımız öğleden sonra tekrar biraz daha hızlanacak meteorolojinin verdiği rapora göre o yüzden ek tedbirleri almadan vatandaşlarımızın buraya dönmesini çok doğru bulmuyoruz." yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Araklı Hükümet Konağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Araklı ilçesinde bugün yaşanan heyelan ve sel neticesinde şu ana kadar hayatını kaybeden 3 vatandaşa ulaşıldığını söyledi.

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"Yaralıların durumu ağır değil"

Ulaşılan vatandaşlar hakkında bilgi veren Soylu, şöyle devam etti:

"Bunların bir tanesi bir yan köyün imam hatibi, birisi Araklı Belediyesinde çalışan vatandaşımız, biri de Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşayan mahallemizin sakini ve 7 vatandaşımızın da arama çalışmaları hala devam ediyor. Burada yine daha önce yağan yağmur ve suların oluşturduğu ve o suların oluşturduğu halin ortadan kaldırılması için çalışma yapılması için orada bulunan 3 Büyükşehir personeli, bir Devlet Su İşleri personeli ve yine Çamlıktepe Mahallemizden 3 köylümüz, o mahallenin, o köyün sakinleri, 4 de yaralımız var. Yaralılarımız, burada hastanede. Edindiğimiz, aldığımız bilgilere göre de çok büyük bir ağır yaralı durumları söz konusu değil. Geçmiş olsun, başımız sağolsun, Allah rahmet eylesin."

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