Gündem Bakan Pakdemirli Bozdoğan yangını kontrol altına alındı
AYDİN

Bakan Pakdemirli: Bozdoğan yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'a bağlı Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Pakdemirli: Bozdoğan yangını kontrol altına alındı
Bozdoğan'da öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, orman işletme ve itfaiyeye bilgi vermişti.

İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozdoğan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı
GÜNDEM
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı

Bakan Pakdemirli: Soğutma çalışmaları devam ediyor

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

  • Bakan Pakdemirli, bugün yaptığı basın açıklamasında, son 13 günde 476 cephede alevlere karşı mücadele verdiklerini, 270 orman yangınının, 267'sinin kontrol altında olduğunu, üç orman yangını için çalışmaların devam ettiğini duyurmuştu.

Bakan Pakdemirli: 476 cephede yangınla mücadele ettik
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli: 476 cephede yangınla mücadele ettik

Köyceğiz'deki yangına müdahale eden uçaktan görüntüler
OYNAT 00:40
Köyceğiz'deki yangına müdahale eden uçaktan görüntüler
Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın bölgesinde 4 uçak, 38 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor. Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Bodrum ve Milas'ta yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi
OYNAT 01:52
Bodrum ve Milas'ta yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Milas Beyciler Mahallesi'nde, geçen 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Milas'ın yanı sıra Bodrum'u yaktı. Bodrum ve Milas'taki yanan binlerce hektarlık ormanlık alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.