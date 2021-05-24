Bakan Pakdemirli: Tarım işçilerimiz kademeli olarak aşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, buğday hasadına katılmak için geldiği Hatay Amik Ovası’nda açıklamalarda bulundu.

Tarım işçilerinin Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılanmasına değinen Pakdemirli şunları söyledi:

HIZLI BİR BİÇİMDE BAŞLANACAK

"Tarım işçilerimizin ve tarımın paydaşlarının, yani hem kamu hem de özel sektör, bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır.

Bundan dolayı da tabii ki bildiğiniz gibi pandeminin başından beri biz özellikle mevsimlik işçiler ve tarımın paydaşlarının mobilitesini koruduk ve korumaya gayret ettik ki bu sebeple de tarım geçen yıl tüm sektörlerin üzerinde büyüyerek neredeyse yüzde 5'e varan büyümeyle Türk ekonomisine çok büyük bir katkı sağlamıştır.

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Bu sebeple bizim için yine öncelik olan özellikle mobilitenin arttığı bu dönemde tarım işçilerimizin de mevsimlik işçilerimizin de aşılanıyor olması son derece önemli. Buradan Sağlık Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Tarım paydaşları hem kamu hem özel sektör hem veterinerlerimiz tüm sektör paydaşlarımızın da hızlı bir şekilde aşılanması başlanmaktadır. Bunlar da kademeli olarak yapılacaktır."

EKİLİ ALANLAR ARTTI

Ekili arazilere dair değerlendirmesinde ise "Hatırladığınız üzere gübre desteklerini 4 liradan 8 liraya, bu yıl başında da 8 liradan 16 liraya, mazotu 15 liradan 19 liraya çıkarmıştık. Bu ve bunun gibi yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var.

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Tabii ki yakın zamanda biliyorsunuz, buğdayda Sayın Cumhurbaşkanımız fiyat açıkladı. Buğdayda 2 bin 250 lira, arpada da 1750 lira ve dekarda da 275 liraya varan destekleri alıyor çiftçimiz. Bugün çiftçimiz, üreticimiz bundan memnundur. İnşallah onları da sürekli olarak memnun etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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