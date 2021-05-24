Bakan Pakdemirli: Tarım işçilerimizin aşılanmasına hızla başlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, buğday hasadına katılmak için geldiği Hatay Amik Ovası’nda açıklamalarda bulundu.

Tarım işçilerinin Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılanmasına değinen Pakdemirli, "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır" dedi.

EKİLİ ALANLAR ARTTI

Ekili arazilere dair değerlendirmesinde ise "Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var" ifadelerini kullandı.

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