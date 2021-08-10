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ÇANAKKALE

Bakan Pakdemirli'den yangın açıklaması: Kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli sabah saatlerinde başlayan Çanakkale Ezine yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Pakdemirliden yangın açıklaması: Kontrol altına alındı
Ezine yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'de Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasında Kösedere köyü Çamiçi Mahallesi yakınındaki bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekipler, yerleşim alanına yaklaşan alevlerin daha fazla ilerlemesini engellemek için vatandaşların da yardımıyla yoğun çaba sarf etti. Bölgede 3 hektar alanda etkili olduğu belirlenen yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ''Bugün sabah saatlerinde başlayan Çanakkale Ezine yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.

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