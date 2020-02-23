Gündem Bakan Pekcandan İran açıklaması Transit araçların güzergah geçişleri takip edilecek
AĞRI VAN

Bakan Pekcan'dan İran açıklaması: Transit araçların güzergah geçişleri takip edilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişlerinin takip edileceğini belirten Pekcan, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Türkiye-İran sınır kapıları kapatıldı.
Türkiye-İran sınır kapıları kapatıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İran'a açılan sınır kapılarında karşıdan gelen tüm araç, eşya ve yolcu girişlerinin tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Pekcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'den ihracat ve transit işlemleri kontrollü olarak devam etmektedir. İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir. Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır."

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