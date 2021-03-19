Bakan Selçuk: Artvin'deki yangınzedeler için 1,5 milyon lira kaynak aktardık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’mıza 1,5 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.

İşte Bakan Selçuk'un o tweeti:

Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık.



Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 19, 2021

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