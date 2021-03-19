Gündem Bakan Selçuk Artvindeki yangınzedeler için 1,5 milyon lira kaynak aktardık
ARTVİN

Bakan Selçuk: Artvin'deki yangınzedeler için 1,5 milyon lira kaynak aktardık

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’mıza 1,5 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.

İşte Bakan Selçuk'un o tweeti:

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Artvin'de büyük felaket: Alevler 50 eve sıçradı bir köy cayır cayır yanıyor
FOTOĞRAF 21
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Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı
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İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin 50'ye yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
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Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ''Artvin - Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun'' dedi.
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Öğle saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangının diğer evlere de sıçramasından endişe ediliyor.
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Yusufeli Kaymakamı Özdemir, yangında can kaybının olmadığını söyledi.
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Artvin'de büyük felaket: Alevler 50 eve sıçradı bir köy cayır cayır yanıyor
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde 50'ye yakın ev yanıyor. Bir evde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere de sıçradı. Muhtar Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor" dedi. Yangınla ilgili bilgi veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 170 haneli Dereiçi Köyü'nde bir evde başlayan yangının diğer evlere de sıçradığını duyurdu.


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