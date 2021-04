Bakan Selçuk: Her öğrencimize devletimizin imkanlarını seferber ettik Milli Eğitim Bakanı Selçuk, salgın sürecinde uzaktan eğitimi çok başarılı yürüttüklerini belirterek, "Gerek kurduğumuz televizyon kanalları ile gerek öğrenci, öğretmen ve velilere EBA aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerle gerek EBA destek noktalarımızla gerekse tablet bilgisayar ve basılı materyal dağıtımı gibi destekleyici malzemelerle elimizin erdiği gücümüzün yettiği her noktaya her öğrencimize devletimizin imkanlarını seferber ettik" dedi.

Haber Merkezi 17 Nisan 2021, 12:43 Son Güncelleme: 17 Nisan 2021, 13:03 DHA