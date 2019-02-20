Bakan Selçuk ilk tasarım ve beceri atölyelerini açtı

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tokat Karşıyaka Ortaokulu'nda açılan ilk tasarım ve beceri atölyelerinde öğrencilerin tasarlama ve uygulama becerilerini geliştirecek çok sayıda set yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan "tüm okullara tasarım ve beceri atölyelerinin kurulması" hedefinin gerçekleştirilmesi için harekete geçildi. Bakan Selçuk, Türkiye genelinde tasarım ve beceri atölyelerinin ilk örneği olarak, Tokat'taki tasarım ve beceri atölyesinin açılışını yaptı.

Torna ve freze makineleri, dikey tel testere ile üç boyutlu modelleme makineleri, ahşap tasarım ve şekillendirme setlerinin de yer aldığı atölyelerde, üç boyutlu (3D) yazıcılar öğrencilerin oldukça ilgisini çekti.

Öğrenciler tasarladıkları nesnelerin üç boyutlu yazıcıdan çıktılarını almanın heyecanını yaşadı.

Geleneksel yazmacılık, öğrencilerle devam ettirilecek

Tasarım ve beceri atölyelerinde en dikkat çeken bölüm Tokat'ın geleneksel yazmacılık bölümü oldu.

Selçuk, tasarım ve beceri atölyesinde Tokat yazmacılığı bölümüne özel ilgi gösterdi ve öğrencilerle birlikte Tokat bezleri üzerine baskılar yaptı. 2023 Eğitim Vizyonu'nda tasarım ve beceri atölyelerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Selçuk, şunları söyledi:

"Bugün açılışını yaptığımız tasarım ve beceri atölyesinde beni en çok sevindiren atölyelerde yöresel sanatların tasarım ve uygulamalarının da yer alması. Öğrencilerimiz, yaşadıkları yerlerde öne çıkan sanatlarla doğrudan temas edecekler ve bölgeleriyle organik ilişkilerini güçlendirmiş olacaklar. Böylece yerel sanatlarımızın tanıtımı güçlenecek, geliştirilecek ve gelecek kuşaklara aktarılabilecek. Tüm illerimizde tasarım ve beceri atölyelerimize bu özelliği dahil etmeyi hedefliyoruz."

Tokat'taki ilk tasarım beceri atölyelerinin açılışına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yöneticiler ve atölyelerin oluşturulmasına destek veren Fahrettin Gülener de katıldı.