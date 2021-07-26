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EĞİTİM ANKARA

Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin yüzde 93'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin yüzde 93'ü ilk üç tercihinden birine yerleşerek 'liseye merhaba' diyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin yüzde 93ü ilk üç tercihinden birine yerleşti
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yaptıkları merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladıklarını anımsattı.

DHA

Liselere başlayacak tüm öğrencileri tebrik eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

  • "Anadolu liselerine ilk üç tercihi arasında yer veren öğrencilerimizin yüzde 99'u yerleşti. Öğrencilerimizin yüzde 93'ü ilk üç tercihinden birine yerleşerek 'liseye merhaba' diyor. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin yüzde 83'ü ilk üç tercihlerinde yer alan bir liseye merhaba diyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleşen öğrencilerimizin oranı yüzde 46'ya yükseldi. Mesleki eğitime gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler gençler. Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerimizin yüzde 91,98’i ilk üç tercihinden birine, sınavsız yerleşen öğrencilerimizin yüzde 51’i ilk tercihlerine yerleşti. Yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrencilerimiz için süreç devam ediyor."

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