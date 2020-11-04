Bakan Selçuk: Okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk" dedi.

Haber Merkezi 04 Kasım 2020, 11:22 Son Güncelleme: 04 Kasım 2020, 12:23 AA