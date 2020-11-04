Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk" açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk" açıklamasında bulundu.
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