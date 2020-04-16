Gündem Bakan Selçuk Özel huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinin ücretlerini bakanlık karşılayacak
POLİTİKA

Bakan Selçuk: Özel huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinin ücretlerini bakanlık karşılayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin özel huzur evleri, engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gece saatlerinde "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımda özel huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinin ücretlerini bakanlık karşılanacağını duyurdu.

Bakan Selçuk: Bakanlık karşılayacak

  • "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız."

Avrupa’daki huzurevleri koronavirüs salgınında alarm veriyor: Bakımevleri ihmal edildi
KORONAVİRÜS
Avrupa’daki huzurevleri koronavirüs salgınında alarm veriyor: Bakımevleri ihmal edildi
Abone Ol Google News
Bakan Selçuk açıkladı!

Bakan Selçuk açıkladı!

Artık ücretleri bakanlık karşılayacak.
Çakıcı tahliye edildi

Çakıcı tahliye edildi

​Avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti.
DSÖÇinin piyonu

DSÖ
Çin'in piyonu

Trump: Ülke genelinde vaka sayısı noktasında zirve noktasını geçtik.
Ölüme terk ettiler

Ölüme terk ettiler

​Dünyayı şoke eden iddia.
Körfezde tansiyon yükseldi

Körfezde tansiyon yükseldi

​İran botları ABD savaş gemilerini taciz etti.
Bir askerimiz <br>şehit oldu

Bir askerimiz
şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından açıklama.

Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.

Yaz tatili iptal <br>olacak mı?

Yaz tatili iptal
olacak mı?

​Son günlerde gündeme gelen soru cevap buldu.
Koronavirüs mezarları

Koronavirüs mezarları

​Artık dünyanın her yerindeler...
Eğitimde <br>yaz telafisi

Eğitimde
yaz telafisi

​Kanun teklifi kabul edildi.
Hediyesini küçümsedi

Hediyesini küçümsedi

​Erdoğan'ın gönderdiği kolonyayı döküp laf etti
Beklenen yasa çıktı

Beklenen yasa çıktı

Sağlıkta şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı.
Yasaktan muaf olacaklar

Yasaktan muaf olacaklar

Bakan Pakdemirli, detayları açıkladı.
Artış hızını sabitledik

Artış hızını sabitledik

​Bakan Koca, son 24 saatin detaylarını açıkladı.
Hızla yükseliyor

Hızla yükseliyor

Salgın dünya genelinde etkisini artırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.