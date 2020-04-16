Bakan Selçuk: Özel huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinin ücretlerini bakanlık karşılayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gece saatlerinde "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımda özel huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinin ücretlerini bakanlık karşılanacağını duyurdu.

Bakan Selçuk: Bakanlık karşılayacak

Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini Bakanlık olarak karşılayacağız. @TBMMresmi #BirlikteBaşaracağız — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 15, 2020

"Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız."