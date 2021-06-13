Gündem Bakan Selçuk, selin vurduğu mahallede incelemede bulundu
ANKARA

Bakan Selçuk, selin vurduğu mahallede incelemede bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 gün önce selin vurduğu Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk inceleme sırasında mahalle sakinleri ile de bir araya geldi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Selçuk, selin vurduğu mahallede incelemede bulundu
Bakan Selçuk, devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ankara'da 2 gün önce etkili olan sağanak Gölbaşı Emirler Mahallesi'nde sele yol açtı. Gölbaşı Belediyesi, sel sonrası mahallede temizlik çalışması başlattı.

Çalışmalarla ilgili bilgi aldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aynı zamanda memleketi olan Emirler Mahallesine gitti. Bakan Selçuk'a Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek eşlik etti. Beraberindeki heyet ile birlikte mahallede incelemede bulunan Bakan Selçuk, devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Selçuk inceleme sırasında mahalle sakinleri ile de bir araya geldi.

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
Abone Ol Google News
18 taksitebölünebilecek

18 taksite
bölünebilecek

​Borçlara yeniden yapılandırma yolu açıldı.
Böylesini ilk kez duyduk

Böylesini ilk kez duyduk

​Koronavirüse karşı demir suyu içerek korunuyor.
Bakan Kurum: Toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

​Trafikte sayıları iki milyona ulaşan gizli tehlike

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki ilk görüşmesi Macron'la.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.