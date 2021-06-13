Bakan Selçuk, selin vurduğu mahallede incelemede bulundu

Ankara'da 2 gün önce etkili olan sağanak Gölbaşı Emirler Mahallesi'nde sele yol açtı. Gölbaşı Belediyesi, sel sonrası mahallede temizlik çalışması başlattı.

Çalışmalarla ilgili bilgi aldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aynı zamanda memleketi olan Emirler Mahallesine gitti. Bakan Selçuk'a Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek eşlik etti. Beraberindeki heyet ile birlikte mahallede incelemede bulunan Bakan Selçuk, devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Selçuk inceleme sırasında mahalle sakinleri ile de bir araya geldi.