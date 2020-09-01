Bakan Selçuk'tan, formayla ders dinleyen öğrenciler: Nasıl güzelsiniz bir bilseniz Uzaktan eğitin sürecinde evde forma giyerek ders dinleyen öğrencileri paylaşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 01 Eylül 2020, 10:57 Son Güncelleme: 01 Eylül 2020, 11:14 AA