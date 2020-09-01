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Gündem Bakan Selçuktan, formayla ders dinleyen öğrenciler Nasıl güzelsiniz bir bilseniz
EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan, formayla ders dinleyen öğrenciler: Nasıl güzelsiniz bir bilseniz

Uzaktan eğitin sürecinde evde forma giyerek ders dinleyen öğrencileri paylaşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından, uzaktan eğitim sürecinde evlerinde forma giyerek ders dinleyen öğrencilerin fotoğrafını paylaştı.

  • Selçuk, "Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız" değerlendirmesinde bulundu.

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