Bakan Selçuk'tan, formayla ders dinleyen öğrenciler: Nasıl güzelsiniz bir bilseniz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından, uzaktan eğitim sürecinde evlerinde forma giyerek ders dinleyen öğrencilerin fotoğrafını paylaştı.
- Selçuk, "Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız" değerlendirmesinde bulundu.
“Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde.” dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. :) Nasıl güzelsiniz bir bilseniz... #uzaktaneğitimleokuldayız Formalı ya da formasız:))) pic.twitter.com/8ikPaF0frv
“Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde.” dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. :) Nasıl güzelsiniz bir bilseniz... #uzaktaneğitimleokuldayız Formalı ya da formasız:))) pic.twitter.com/8ikPaF0frv— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 1, 2020