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Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Hibrite yeşil ışık yaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Selçuktan yüz yüze eğitim açıklaması: Hibrite yeşil ışık yaktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hibrit eğitim modeline ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"HİBRİT MODEL, TAMAMLAYICI OLACAKTIR"

Selçuk, Twitter hesabından hibrit eğitim modeline ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır."

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