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POLİTİKA

Bakan Soylu: 2021 örgüte katılımın en az olduğu yıl oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti’nin belediye başkanları kampında yaptığı sunumda PKK terör örgütüyle yapılan mücadeleye değinerek 2021’in, örgüte katılımın en az olduğu yıl olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: 2021 örgüte katılımın en az olduğu yıl oldu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti’nin Kızılcahamam’da devam eden 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda sunum yaptı.

Soylu, PKK terör örgütüyle yapılan mücadele kapsamında 2021’in, örgüte katılımın en az olduğu yıl olduğunu belirtti.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında belediye başkanlarını bilgilendiren Soylu, uyuşturucu operasyonlarına ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

  • Şehirlerin ışıklandırılmasının, suç oranını düşürdüğüne işaret eden Soylu, bu konuda belediyelere görevler düştüğünü belirtti.

KADES 3 MİLYONU GEÇTİ

Kadına yönelik şiddetle mücadele verilerini de paylaşan Bakan Soylu, KADES uygulamasını indiren kişi sayısının 3 milyonu aştığını, bu rakamla 2021 hedeflerine ulaşıldığını söyledi.

Soylu, kadın konuk evlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarının hızlandırılması konusunda belediye başkanlarına çağrı yaptı.

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Bakan Soylu: Şiddet gördüğünüz bir hadisede kadınlarla erkeği güya barıştırarak göndermeyin
OYNAT 01:09
Bakan Soylu: Şiddet gördüğünüz bir hadisede kadınlarla erkeği güya barıştırarak göndermeyin
İçişleri Bakanı Soylu 'İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

'Herkesten rica ediyorum, şiddet veya şiddet eğilimi gördüğünüz bir hadisede kadınlarla erkeği güya barıştırarak göndermeyin' diyen Bakan Soylu, topluma çağrıda bulundu.

Soylu, 'Uzaklaştırma tedbiri aldırdıktan sonra eşleriyle tekrar barışan 34 kadın, bu yıl hayatını kaybetti. Koruma tedbiri aldıran kadınlara seslenmek istiyorum. Örnekler ortada. İyi niyetinizle, tekrar barışırız düşüncesiyle attığınız her adım hayatınıza mâl oluyor.' dedi.


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