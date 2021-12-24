Bakan Soylu: 2021 örgüte katılımın en az olduğu yıl oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat artışı yapanlara seslendi: Bu milleti sömürmeye kimsenin hakkı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sohbet toplantısında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurun yükselmesiyle birlikte ardı ardına zam yapanlara seslendi. Erdoğan, 'Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin kusura bakmasınlar millet adına takipçisi olacağımızı ilgili bakan arkadaşlarımla beraber de hatırlatmak istiyorum. Bu milleti sömürmeye kimsenin hakkı yok. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz.' diye konuştu.