Gündem Bakan Soylu 48i PKK, biri FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı
ANKARA

Bakan Soylu: 48’i PKK, biri FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48’i PKK, 1’i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı. Bu belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturmalar sonucunda toplam 694 yıl 998 ay 338 gün ceza verildi, bunların 152 yıl 258 ayı kesinleşti” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu: 48’i PKK, biri FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, görevlendirme yapılan belediyelerde önemli adımlar atıldığını söyledi.

Bugüne kadar yapılanlarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şehirlerde makus bir talihten söz edilmediğini vurgulayan Bakan Soylu, bu kentlerde gece saatlerinde bile insanların huzurla ve güvenle sokaklarda gezebildiğini dile getirdi. Yeni gelinen noktanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan istikametin sonucu olduğunu belirten Soylu, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu, Türkiye'yi karıştırmak ve fitne tohumlarını ekmek isteyenlere karşı, hedefimizden ve istikametimizden vazgeçmedik." diye konuştu.

  • Süleyman Soylu, birtakım fay hatları üzerinden Türkiye'yi yönetmek isteyenlere müsaade edilmediğini, Türkiye'nin vesayet çukuruna çekilmek istenmesinin engellendiğini kaydetti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sadece maddi bir ilerleme kaydedilmediğine, zihniyet devriminin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Soylu, atılan adımların gelecek nesillerin elini güçlendireceğini söyledi.

Bazı ülkelerin PKK'yı beslediğini, eğitim ve silah verdiğini anlatan Bakan Soylu, terör ve göç başta olmak üzere çok sayıda konuda iki yüzlü davranıldığını vurguladı. İçişleri Bakanı Soylu, dünyanın, PKK'yı savunanlara, terör eylemlerine belediye aracı tahsis edenlere, terörist cenazesine gidenlere, PKK'ya eleman temin edenlere, belediyeleri PKK'nın mühimmat deposu haline getirenlere ses çıkarmadığını belirtti.

"Türkiye'yi bir dakikada terör devleti ilan ederler"

Amerika Birleşik Devletleri'nin kılık değiştiren terör örgütlerini desteklediğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Amerika'nın ve Avrupa'nın şu yaptıklarından bir tanesini biz yapmış olsak, teröristleri veya onların ülkelerine karşı eylem düzenleyenleri kendi ülkemizde barındırsak, onlara sivil toplum kuruluşu makyajı versek, onlara eğitim versek, kendi ülkemizde onların meşru harekat alanı içerisinde bulunmalarını sağlasak, meşruiyet sağlamaya çalışsak, rahat hareket etmelerini temin etsek Türkiye'yi bir dakikada terör devleti olarak ilan ederler. Binlerce tır silah gönderenler, FETÖ elebaşını ülkesinde besleyenler, PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olmasına rağmen onu ambalajlayıp Avrupa ve Batı'da ofisler açtırmaya çalışanlara, terörü kendi elleriyle beslemeye çalışanlara biraz güçlüler diye kimse ses çıkarmıyor. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C terör örgütünü kendinden mütevellit bir terör örgütü olarak görenler ahmaktırlar. Arkalarında koskoca Amerika ve Avrupa vardır, silahları, bilgileri, tecrübeleri, bütün destekleri ve organizasyonları vardır. Onların korunması ve meşruiyeti altındadırlar."

Alnı ak olan Türkiye'nin güçlü şekilde geleceğe yürüdüğünü anlatan Bakan Soylu, belediyeleri PKK'nın tasallutundan kurtardıkları için itham edildiklerini ve tehdit edildiklerini söyledi. Bakan Soylu, "Terörle mücadele yasamızı iptal etmemizi istiyorlar. En son bunu, büyükelçilerle ana muhalefet partisi genel başkanının yaptığı toplantıda kulaklarımızla duyduk" diye konuştu.

Türkiye'de terörün sona ermesinin bazılarını rahatsız ettiğinin altını çizen Bakan Soylu, "Eğer Türkiye'nin iradesi olmamış olsaydı bugüne kadar terör koridorunu kurmuş olurlardı. TBMM'de terör koridorunun yapılmaması için oraya TSK'nin sevk edilmesine yönelik tezkerenin engellenmesinde dışarıda bu işlerin planlayıcısı olduğu kadar içeride de bu işlerin şakşakçısı, destekçisi olduğu apaçık ortadadır" dedi.

  • PKK'nın avukatlığını yapanların, PKK eliyle belediyeleri tahakküm altına alınanların ıslıklandığını ve oyun dışına atıldığını belirten Soylu, Diyarbakır Annelerinin bunun bir örneği olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin kendi istikametinde gitmek zorunda olduğunu kaydeden Soylu, "Birileri Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla Terörle Mücadele Yasası'nı trampa yapmaya, aldım verdim yapmaya hazırdırlar. Bu tabloyu, bu tezgahı, bu oyunu hafızalarımızda yenileyelim diye bunu anlattım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48’i PKK, 1’i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı. Bu belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturmalar sonucunda toplam 694 yıl 998 ay 338 gün ceza verildi, bunların 152 yıl 258 ayı kesinleşti” dedi.

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