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POLİTİKA

Bakan Soylu '81 ilde ilk defa' diyerek duyurdu: Mücadelemiz sürecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 81 ilde ilk defa 'Araç içi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması'nın gerçekleştirildiğini duyurdu. Uygulama kapsamında 3 bin 118 ekip, 9 bin 674 personel ve 114 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu 81 ilde ilk defa diyerek duyurdu: Mücadelemiz sürecek
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 81 ilde ilk defa, 3 bin 118 ekip, 9 bin 674 personel ve 114 narkotik dedektör köpeğiyle Araç içi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması'nın gerçekleştirildiğini duyurdu.

'27 BİN 707 ARAÇ DENETLENDİ'

Bakan Soylu, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucuyla mücadelemiz, her yönüyle devam ediyor. 81 ilde ilk defa, 3.118 ekip, 9.674 personel ve 114 narkotik dedektör köpeğiyle Araç içi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması gerçekleştirildi. 27.707 araç kontrol edildi. Kahraman Polislerimize tebrikler."

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