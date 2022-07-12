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ANKARA

Bakan Soylu acı bilançoyu açıkladı: Dört günde 28 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe ve Kurban Bayramının ilk üç gününde trafik kazalarında 28 can kaybının yaşandığını belirterek vatandaşlara ‘emniyet kemerini ihmal etmeyin’ çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu acı bilançoyu açıkladı: Dört günde 28 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe günü ve bayramın ilk 3 gününde 28 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunana Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz Arefe günü 8, bayramın; 1. günü 9 Temmuz 8, 2. günü 10 Temmuz 9, 3. günü 11 Temmuz 3 olmak üzere toplam 28 kaybımız var. Trafikte bayramınız kemerli olsun.”

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