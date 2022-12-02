Bakan Soylu açıkladı: Gabar'da üç terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar'da üç PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Az kaldı"
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha sarı torbada. Az kaldı..." ifadelerini kullandı.
Biraz geç oldu ama güç olmadı.
Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda,
Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla,
Şırnak Gabar’da
3️⃣ TERÖRİST DAHA
𝗦𝗔𝗥𝗜 𝗧𝗢𝗥𝗕𝗔𝗗𝗔❗
Az kaldı... pic.twitter.com/PhTE5g0uWF
Biraz geç oldu ama güç olmadı.