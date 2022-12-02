Bakan Soylu açıkladı: Gabar'da üç terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar'da üç PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Az kaldı"

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha sarı torbada. Az kaldı..." ifadelerini kullandı.

Biraz geç oldu ama güç olmadı.



Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda,

Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla,

Şırnak Gabar’da

3️⃣ TERÖRİST DAHA

𝗦𝗔𝗥𝗜 𝗧𝗢𝗥𝗕𝗔𝗗𝗔❗



Az kaldı... pic.twitter.com/PhTE5g0uWF — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 2, 2022

GÜNDEM MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi