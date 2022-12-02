Gündem Bakan Soylu açıkladı Gabarda üç terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Bakan Soylu açıkladı: Gabar'da üç terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar'da üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakan Soylu açıkladı: Gabarda üç terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar'da üç PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Az kaldı"

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha sarı torbada. Az kaldı..." ifadelerini kullandı.

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