Bakan Soylu açıkladı: Sokağa çıkma yasağı getirmeyeceğiz diyemeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Radyosu'nda açıklamalarında bulundu. Sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek cümlelerine başlayan Soylu, "Milletimizin yardım kampanyalarına desteği var. Milli seferberlik ruhunu ortaya koyuyoruz. Polislerimize ayrı bir parantez açıyorum. Şehir giriş çıkışlarında kontroller yapıyorlar. Pazar noktalarındaki denetimler, sağlık birimlerimizin can güvenlikleri için gösterdikleri imtina için teşekkür ediyorum. Vefa Projesi'ne destek veriyorlar. 760 bin yaşlımızın ihtiyacı karşılandı. Dünyanın hiçbir yerinde bir benzeri yok. Kamu çalışanları ile birlikte büyük bir aile olduk. Sokağa çıkmaları sınırlandırılan vatandaşlarımızın ihtiyaçları polisimiz, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz, tüm kamu çalışanlarımız ile karşılanmaktadır. Onlar da risk altındalar. Önlemlerimizi fazlası ile alıyoruz. Polisimiz stokçulukla, fahiş fiyatlarla da mücadele ediyor. Devlet, devletliğini, polis polisliğini gösteriyor. Müteşekkir ve minnetarız" dedi.

OYNAT 01:38 Bakan Soylu izinsiz bağış toplayanlara tepki gösterdi: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, izin almadan para ve bağış toplayanlara sert tepki gösterdi. Soylu, 'Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka bir devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz' dedi. BiP'te paylaş

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Trafik hafta sonu yüzde 85 azaldı

Tedbirlerin trafiğe yansımasına değinen Bakan Soylu, "2 Mart ve günlük rutin tarihleri karşılaştırarak aldığımız tedbirlerin ne ölçekte karşılık verdi kontrol ediyoruz. Yüzde 99'un üzerinde otobüs seferlerindeki yolcu azaldı. Özel arabalarda ciddi bir azalma var. Toplu taşımada kontrolümüzde, memnuniyetle söylüyorum. Yüzde 84 azalma var. Şehir içi trafik hafta sonu yüzde 85. Hafta içi yüzde 65'lerde düştü" şeklinde konuştu.

"Şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız diyemeyiz"

Sokağa çıkma yasağına değinen Soylu, "Çıktığımız programlarda bu tartışıldı. Veriler ile izah edilebilecek bir durum bu. Salgının yayılımı burada çok önemli. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı bu konuyu takip ediyor. Verilerin sokağa yansıması oldukça önemli. Dünya ne yapıyor? Biz nerede başarılıyız? Nerede onlar başarılı? Biz nerede başarılıyız? Hepsini değerlendiriyoruz. Tüm tedbirlerin karşılığını izliyoruz. Başarısızlık olsa elbette ki her türlü tedbir alınır. Şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız diyemeyiz. Vatandaşımız şu anda tedbirlere büyük ölçüde uyuyor. Bu dönemde alışkanlıkların değişmesi de gerekiyor" ifadelerinin kullandı.

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