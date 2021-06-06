Gündem Bakan Soylu açıkladı Terör örgütüne darbe
BİTLİS VAN

Bakan Soylu açıkladı: Terör örgütüne darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Van Başkale'de bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu açıkladı: Terör örgütüne darbe
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Operasyonları kapsamında; Dün, Van Başkale’de, Bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5 teröristi etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Allah bu ülkenin kahraman evlatlarını nazardan korusun" dedi.

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