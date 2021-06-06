Bakan Soylu açıkladı: Terör örgütüne darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Operasyonları kapsamında; Dün, Van Başkale’de, Bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5 teröristi etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Allah bu ülkenin kahraman evlatlarını nazardan korusun" dedi.
Eren Operasyonları kapsamında;
Dün, Van Başkale’de,
Bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam 5️⃣ teröristi etkisiz hale getiren kahraman @Jandarma'mızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.
Allah bu ülkenin kahraman evlatlarını nazardan korusun🤲
Eren Operasyonları kapsamında;