Gündem Bakan Soylu açıklamıştı Depremzedelerin eşyalarını jandarma taşıyor
ELAZİĞ

Bakan Soylu açıklamıştı: Depremzedelerin eşyalarını jandarma taşıyor

Elazığ’da depremde evleri hasar gören vatandaşların eşya taşımada talebi artınca, farklı illerden gelip fiyatlarını 2-3 katına çıkartan nakliyecilere önlem olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı askeri kamyonetler devreye girdi. Bugün sabah itibariyle askeri kamyonetlerle depremzedelerin eşyaları ücretsiz olarak taşınmaya başlandı.

Haber Merkezi DHA AA
30 askeri kamyonet, afetzedelerin taşınmasına yardım etti.
30 askeri kamyonet, afetzedelerin taşınmasına yardım etti.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında kent genelinde 8 bin 519 yapı ağır hasar gördü. Evleri hasar görenler AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırkentler başta olmak üzere, misafirhane, spor salonları ve yurtlarda yaşamaya başladı. Devletin tüm imkanlarının kullanılarak yaraların sarılmaya çalışıldığı kentte, zaman zaman ev kiraları ve taşımalarını arttıranlar ortaya çıktı. Son olarak özellikle il dışından gelen nakliye firmalarının da 2-3 katı fiyat isteyerek eşya taşımaya başlaması vatandaşların tepkisini çekti.

AA

Deprem sonrası bir fırsatçılık daha: Taşınma fiyatları iki katına çıktı
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30 askeri kamyonet geldi

Durumun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya iletilmesi üzerine devreye jandarmanın Unimog kamyonetleri sokuldu. Dün itibariyle hazır edilen 30 askeri kamyonet, bugün kent genelinde evleri hasarlı olup taşınmayı talep edenlere hizmet vermeye başladı.

"Nakliye şirketi 2 bin TL istemiş"

  • Evi hasar gördüğü için eşyalarını taşıyan depremzedelerden Fatih Öter, "Jandarmaya telefon açtım. Hemen geldiler. Ücretsiz bir şekilde evimi taşıdılar. Elazığ’a çevre illerden dahi olmak üzere nakliye şirketleri gelip, 600 liraya taşıyacakları evleri 2 bin liraya taşıyorlar. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Çadırda kalıyorum. Devletimizden de jandarmamızdan Allah razı olsun" dedi.

AA

Taşıma fiyatları fırladı!
GÜNDEM
Taşıma fiyatları fırladı!

"Eşya taşıma için müracaat 27 afet noktası"

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Evleri ağır hasarlı ihtiyaç sahiplerinin ev eşyalarını taşımaları için jandarmamız araç temini gerçekleştirecek olup, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde depo temin edilebilecektir. Bu kapsamda müracaatlarınızı mahallelerde bulunan 27 Afet Koordinasyon Noktasına yapabilirsiniz" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada, taşınma maliyetlerinin fahiş olarak artığını, 2-3 katına çıktığının kendisine iletildiğini belirterek, jandarmanın 30 aracını elemanları ile birlikte evlerini taşıyanlara ücretsiz olarak tahsis ettiklerini aktarmıştı.
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