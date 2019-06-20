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POLİTİKA

Bakan Soylu: Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk kez söylüyorum, Türkiye'de 6 aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz. Kilis'te yaptık. Bir standart var, tamamı Türkçe oluyor. Altında ufak bir Arapça yazmak istiyorsa yazsın. Standardı var bu işin, tamamını değiştireceğiz. Nizam, kural neyse buna herkes uyacak." dedi.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

Bakan Soylu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart'taki seçimde CHP'lilerin seçim kurulu ve sandık başkanları organizasyonunu iyi yaptığını belirten Soylu, "Seçimde hile yapılabilir ve bu yakalanır. Mevzidir, belli alanda yapılır. Bu yaygınlaştırılamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Bunu İstanbul'da yaygınlaştırmışlar. Hakikaten çalmak için yaygınlaştırmışlar. Direkt Cumhuriyet Halk Partisi bunu çalmak üzere kurmuş. Çalma da var hırsız da var." diye konuştu.

İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın öncesinde yaptıkları görüşmeye de değinen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Size birileri itimat ediyor, güveniyor. Şahsınıza güveniyor. Karı koca niçin boşanıyor? Birbirlerini aldattığı için. Aldatıyorsa boşanıyor. Burada otelde cürmümeşhut yakalanmışlar, bu kadar açık ve net. Olay üstünde yakalanmışlar. Saf ve iyi niyetli, temiz bir şekilde bu yayına hazırlanan Binali Yıldırım var. Bir de diğer tarafta her türlü cambazlığı, hokkabazlığı yapan bir yapı ve zihniyet var. Bu demokrasi konusunda laf üreten ebeler var. Niye bir tek laf söylemiyorlar. Burada demokrasi ifal edilmiştir."

"İstanbul'u ele geçirmeye çalışıyorlar"

Küçükkaya ile İmamoğlu'nun otelde yaptıkları görüşmenin öncesinin de olduğuna dikkati çeken Süleyman Soylu, "Bütün süreci kurgulamışlar. Yayının içerisindeki haklar dahil olmak üzere. Bu 31 Mart'taki çalma çırpma olayı sadece o güne ait bir olay değil. O güne ait bir zeka ve akıl değil. O bir süreç ve bu süreci hala devam ettiriyorlar. İstanbul'u ele geçirmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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"Adam Pontusçu ve PKK'lı biriyle iltisaklı"

Ramazan Bayramı'nın birinci günü Trabzon'da havalimanında kendisine "akıllı ol" denildiğini hatırlatan Soylu, "Adam CHP'li, Pontusçu ve PKK'lı biriyle iltisaklı. Amaçları, Fox TV'ye malzeme verecekler." dedi.

  • Kendisinin PKK ve yapılan yanlışların dışında sert konuşmadığını aktaran Bakan Soylu, "PKK'nın yöneticilerine hayvan diyorum. Onun dışında benim sert bir dilim yok. Bundan birileri rahatsız oluyor. Bunu söylemek zorundayım. İnsan değiller hayvanlar. Hayvan dediğim için hayvanlara yönelik rahatsızlık duyuyorlarsa söyleyeceğim bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, PKK'nın 13 yaşındaki çocukları dağa çıkarıp, tecavüz ettiğini vurgulayarak, "HDP kendisini PKK'dan ayırdı da mı ben sertleştim? O zaman ne dersen de. Ekrem İmamoğlu için Selahattin Demirtaş, Kandil ve HDP üçgeni birbirleriyle aynı dili konuşuyorlar. Biz söylemeyelim mi sert konuşmayayım mı? Bu milletin çektiği acıyı ne yapacaksınız? Siyaset gibi en kutlu işi terör örgütüne alet ediyorsanız ne söylenmesi lazım. Ne söylenebilir, nasıl yumuşak söylenebilir? 'Lütfen terörü siyaseti alet etmeyiniz mi?' diyeyim." şeklinde konuştu.

"Bu yıl 50 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz"

Göç meselesiyle terörle ve uyuşturucuyla ilgilendiklerinden fazla ilgilendiklerini belirten Soylu, bu yıl 122 bin kaçak göçmeni yakaladıklarını söyledi.

"Ben nasıl kurallara uyuyorsam Suriyeli de kurallara uyacak." ifadesini kullanan Soylu, "Geçen sene İstanbul'dan 4 bin 500 kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Bu yıl 50 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz. İstanbul'u kaçak göç merkezi yapamayız." dedi.

"Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz"


İstanbul'da kaçak göçmen bırakmayacaklarını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

  • "İstanbul'a söylüyoruz, 6 ay bize süre verin. 6 ay içinde İstanbul'da bu konulardan şikayet ettiğiniz bütün meseleleri bitireceğiz. Herkes bizim kurallarımıza uymak zorunda kalacak. Kim uymuyorsa gereğini yerine getiririz. İlk kez söylüyorum. Türkiye'de 6 aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz. Kilis'te yaptık. Bir standart var, tamamı Türkçe oluyor. Altında ufak bir Arapça yazmak istiyorsa yazsın. Standardı var bu işin, tamamını değiştireceğiz. Nizam, kural neyse buna herkes uyacak."

Bakan Soylu, Suriyelilerin, Afganlıların Türk ekonomisine katkısının olduğunu da kaydetti.

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