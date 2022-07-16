Gündem Bakan Soylu bayram tatilindeki trafik bilançosunu açıkladı
ANKARA

Bakan Soylu bayram tatilindeki trafik bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayramlarda yaşanan kazalarda ölüm ortalamasının düştüğünü bildirdi. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 10 yıldaki 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük ölüm ortalaması 15. 2022 yılı Kurban Bayramı'nda ise günlük ortalama 7 olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu bayram tatilindeki trafik bilançosunu açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından ülke genelinde bayram tatillerindeki kazalı ölüm ortalamalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Son 10 yıldaki 9-10 günlük bayram tatillerinde ölüm ortalaması 15, 2022 Kurban Bayramı 7. Sağ salim evimize dönüş için HEP BİRLİKTE KURALLARA UYALIM" dedi.

Dönüş yolunda trafik kurallarına uyma çağrısında bulunan Soylu, vatandaşlardan emniyet kemerlerini takmalarını, hız limitlerine uymalarını, direksiyon başında cep telefonu kullanmamalarını ve seyahatlerinde mola vermelerini istedi.

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