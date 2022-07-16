Bakan Soylu bayram tatilindeki trafik bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından ülke genelinde bayram tatillerindeki kazalı ölüm ortalamalarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Son 10 yıldaki 9-10 günlük bayram tatillerinde ölüm ortalaması 15, 2022 Kurban Bayramı 7. Sağ salim evimize dönüş için HEP BİRLİKTE KURALLARA UYALIM" dedi.
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Lütfen dönüş yolunda da
TRAFİK KURALLARINA UYALIM
✅Emniyet Kemeri
🚘Hız limiti
📵Telefon kullanmama
✅Dinlenerek sürüş
Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük ölüm ortalaması 15,
2022 Kurban Bayramı 7.
Sağ salim dönüş için
HEP BİRLİKTE KURALLARA UYALIM pic.twitter.com/ipGG0TT2fj
🚨🚦🚘
Dönüş yolunda trafik kurallarına uyma çağrısında bulunan Soylu, vatandaşlardan emniyet kemerlerini takmalarını, hız limitlerine uymalarını, direksiyon başında cep telefonu kullanmamalarını ve seyahatlerinde mola vermelerini istedi.