Bakan Soylu bayram tatilindeki trafik bilançosunu açıkladı

Spor

Fenerbahçe yine sil baştan

Fenerbahçe’de Ali Koç’un göreve gelmesiyle her sezon başı yaşanan büyük değişim yine kendini gösterdi. Hem teknik heyet koltuğu hem de kadro yapılanması yapboza dönerken, bu sezon yapılan 6 transfere 4 ismin daha eklenmesi bekleniyor.