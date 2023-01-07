Bakan Soylu: 'Ben inançlıyım' diyen insanlara dokundular ülkemize düşmanlık yaymaya çalıştılar

Soylu, Nevşehir'de bir otelde düzenlenen "1. Uluslararası Evlat Nöbeti Aileleri Kongresi"nde, 1223 gündür evlat nöbetini gerçekleştiren Diyarbakır Anneleriyle ilgili bu meseleyi aylardır masaya yatıran, duymayan kulaklara duyurmaya, görmeyen gözlere göstermeye, kalpleri mühürlü olanlara onların kalplerini hissettirmeye çalışanlara teşekkür etti.

Tarihin kendilerine çok şey öğrettiğini ve öğretmeye de devam edeceğini vurgulayan Soylu, bunu hep beraber gördüklerini ve yaşadıklarını söyledi.

Çok zor bir dönemden ve zor bir boğazdan geçtiklerine dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Geçen gün Şırnak'ın terörle maruf olan, çok sıkıntılı olarak yıllarca ülkemize meydan okuyan bir vadisindeydim. Cudi Dağı'nın Düşümiye Vadisi'nde. Hayatımda gördüğüm en ürkütücü yerlerden bir tanesiydi. Terör örgütünün, kahraman evlatlarımız tarafından temizlendiği en son yer olarak nitelendirebilirim. Elimizi attığımız zaman hemen yerin üstünden 6 bin 500 - 7 bin kalori kömürün çok rahatlıkla alınabileceği bir yerdeydim. Bazen 1000-1500 metrelik diyarlar vadiyi girintili ve çıkıntılı bir hale getirmiş, yüzlerce mağara, herkesin istediği gibi saklanabileceği bir alan tesis etmiş.

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Tam da Türkiye'yi o düşünmeyen vadisi gibi bir koridora sokmak istediler yıllardır. Her birimize dokundular. Dokunulmadık tarafımız kalmadı. 'Ben inançlıyım.' diyen, 'Ben dindarım.' diyen insanlara dokundular. Geleneğini, göreneğini, kimliğini, annesinin ve babasının öğretisini yaşamaya ve geleceğe aktarmaya çalışan, masumiyetiyle ayakta durmaya çalışan bu milletin her bir birimine dokundular. Pergeli Anadolu coğrafyasının sabit ayağının ortasına koyup etrafımızdaki coğrafyayı, Anadolu'nun özünü çekip istedikleri gibi diğer ayağıyla 360 derecelik bir eksen çizip istedikleri gibi o coğrafyaları teslim alabilmek için bel kemiğimizi almak istediler."

Soylu, yıllardır bu operasyonu laik-dindar, Türk-Kürt, Sünni-Alevi, köylü-şehirli üzerinden taşımaya çalışan, bunların üzerinden teslim almaya çalışan bir anlayışla karşı karşıya olduklarını anlattı.

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"DİYARBAKIR'IN MERKEZİNDE ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK LOJİSTİK MERKEZİ KURULUYOR"

Bingöl'de Sütaş fabrikası kurulduğuna ve bunun bugünkü maliyetle 5 milyar liralık bir yatırım olduğuna dikkati çeken Soylu, bunun ilk etapta ekonomik olarak 10 bin kişiye dokunduğunu dile getirdi. Bunun aynın zamanda o coğrafyadaki yüz binlerce aileyle ticari olarak ilişki içerisinde olduğunu anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Bingöl'de yaklaşık 600 milyon dolarlık Erdemir tarafından bir demir işleme tesisi kuruluyor. Bingöl Genç'te daha önce kafamızı sokmakta zorlandığımız alanda 100 milyon ton demir cevheri işlenecek. Sadece bir perde fabrikası 2 bin kişi çalıştırmak için inşaatının kabasını bitirmiş, bütün iç hazırlıklarını yapmış ve oranın ekonomisine katkı koyabilmek için gün sayıyor. Tam 450 bin metrekare Diyarbakır'ın merkezinde Orta Doğu'nun en büyük lojistik merkezi kuruluyor. Gabar'da kalitesi çok yüksek olan ve Şırnak'a bir petrol şehri haline getirmiş bulunan petrol bulunduktan sonra vızır vızır arabalar gidip gelmeye başladıktan sonra Şırnaklı hemşehrilerimizin yüzü güldükten sonra bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Daha bu başlangıç. İkinci alandaki arama çalışmaları inşallah mart ayı sonunda bize başka bir müjdeyi verecek diye ümit ediyoruz ve bekliyoruz."

FOTOĞRAF 14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın 12 Aralık 2022de Gabar Dağında 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor. Şırnakın İdil ilçesinde 2019da PKKlı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Esma Çevikin isminin verildiği bölgede, petrol üretimi hummalı şekilde devam ediyor.Terörden temizlenen Gabar Dağı eteklerindeki Akçay ve Kayaboyun köylerinin bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalar helikopterden görüntülendi. Petrol ile arazilerimiz değer kazandıKayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, Petrolün bulunmasıyla son 1 yılda arazilerimiz değer kazandı. Örneğin 10 bin olan dönüm bedeli şu an 30 bin lira oldu. dedi.Köy halkının çok sevinçli olduğunu belirten Vural, Yıllardır çok huzursuz bir ortamda yaşadılar. Petrol onlara umut oldu. Çocuklarımız eskiden top tüfek seslerinden yataklarından ağlayarak uyanıyorlardı. Şimdi ise gayet mutlu ve huzurluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz. diye konuştu.İki yıl öncesine kadar arpa, buğday ve yulaf ektikleri arazilerden şimdi petrol çıktığını dile getiren Vural, bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bölgemiz, bizim için büyük bir nimetÜç yıl önce yapılan sismik araştırmalardan sonra köylülerde bir beklenti oluştuğunu anlatan Vural, şunları söyledi:Köy halkı olarak bu gelişmeden mutluyuz. Herkeste bir heyecan var. Artık köye petrol tankerleri geliyor. Yıllardır bu huzuru ve mutluluğu bekliyorduk. 30 yıldır bunun özlemini yaşıyorduk. Nihayet gerçekleşti. Belki de vatandaşın duası kabul oldu. Bölgemiz, bizim için büyük bir nimet. Ülkemizin ekonomisi için de güzel bir gelişme. Bugün bölge kaliteli petrolle ses getiriyor. Köylülerden Şahiye Edis de petrolün köylerinde çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını, bunun bölgeye ve köye faydalı olacağına inandığını belirtti.Edis, Çocuklarımız batıya gidip çalışacağına burada yapılacak tesislerde iş bulur. Daha önce buralarda hep çatışma vardı, huzurumuz yoktu. Şimdi çok güvendeyiz. Eski kötü günler geride kaldı. Petrolün çıkmasıyla buralar daha güzel olacak. ifadelerini kullandı. Petrol insanlara iş kapısı olacakAkçay köyünde yaşayan Nimetullah Tanrıverdi de ekim yaptıkları alanların altındaki zenginlikleri tahmin edemediklerini söyledi. TPAOnun çalışmalarıyla köylerindeki bereketi anladıklarını belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:40 yıldır buradaki insanlar çok acı çekti. Çıkan petrolün bölge ve kente büyük yarar getireceğini düşünüyoruz. İnşallah petrol buradaki insanlarımıza iş ve aş olur. Daha önce buradaki gençler mevsimlik işçi olarak başka illere gidiyorlardı, artık en büyük iş yanı başımızda. Bunun onlara iş kapısı olacağını umut ediyoruz. Petrol insanlara iş kapısı olacak. TPAOnun Twitter hesabından 31 Aralıkta yapılan paylaşımda, Türkiyenin en çok üreten petrol sahasının artık Şırnakta olduğu belirtilerek, Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1,613 vpe (varil petrol eş değer) ilave üretimle toplam 7 bin 714 vpe günlük üretime ulaştı. ifadeleri kullanılmıştı. Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor: Çalışmalar havadan görüntülendi Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) yürütülen petrol üretim çalışmaları havadan görüntülendi. Kayaboyun köyü Muhtarı Hakan Vural, "30 yıldır bunun özlemini yaşıyorduk. Nihayet gerçekleşti. Belki de vatandaşın duası kabul oldu. Bölgemiz, bizim için büyük bir nimet. Ülkemizin ekonomisi için de güzel bir gelişme. Bugün bölge kaliteli petrolle ses getiriyor" dedi.

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"DİNSİZ BİR ÖRGÜTTÜR, AMACI TEKTİR"

Geçen ay Diyarbakır'da, Lice ve Dicle ilçelerinde dolaşırken, vatandaşların tekstil fabrikası isteği ile karşılaştığını anlatan Soylu, talebin kendilerini bu konuda başka bir şeye teşvik ettiğini ve 3-4 ay içerisinde bunu sağlayabilecek bir anlayışı hep beraber ortaya koyacaklarını belirtti.

Terörün bu ülkeye çok bedel ödettiğini aktaran Soylu, terörü sadece Doğu ve Güneydoğu'nun geri kalması olarak tahlil ve tasvir etmeleri halinde bir yanılgıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

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Hakkari'de 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılında tıp fakültesi kazanan çocuk sayısının sıfır, 2020'de 4, 2021'de 19 ve 2022'de 26 olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Terör sadece bizi birbirimize düşüren bir anlayış ortaya koymadı. İnsan kaynağımızı elimizden çekip aldı. Ümidimizi, geleceğimizi elimizden çekip aldı. Size üç tane terör örgütü söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi PKK. Dinsiz bir örgüttür, amacı tektir. Diğerlerinin hepsini bir tarafa bırakın. Bu ülkenin inanç değerleri ve bu ülkenin birliği üzerine tahribat oluşturmaktır. Bunda geçtiğimiz dönem içerisinde kısmen başarılı olmuştur. Bizim en büyük birlik senedimiz olan dini mubin İslam'ı bölgeden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan tasfiye etmektir. Temel meselelerinden bir tanesi. Bunun akıl sahibi, Amerika'dır. Bunun akıl sahibi Batı'dır ve Avrupa'dır. İki, FETÖ terör örgütü. Derdi İslam'ı başkalaştırmaktır, farklılaştırmaktır. Başka dinlere evirmeye çalışmaktır ama farkında değildir ki dinin sahibi Allah'tır. Üç, DEAŞ terör örgütü. O da bütün dünyaya İslamiyeti, Müslümanlığı tam da bizim karşımızda olanların isteyebileceği bütün malzemeleri verebilmek, meseleyi odağından tamamen ayırıp nefretleştirmek, düşmanlaştırmak ve dini mubin İslam'ı başkalaştırmak için kurulmuş bir organizasyonun kendisidir.

Bugün FETÖ'nün barındığı yer Amerika'dır. DEAŞ'ın reşit ettiği El Kaide'yi dünyanın başına bela eden de Amerika'dır. Bu kadar açık ve nettir. Avrupa, bütün bu meselelerin taşıyıcısıdır. İmal edicisi ve icat edicisi değildir. Böyle bir yeteneği de söz konusu değildir zaten. Meselenin perspektifinden nereye bakmamız lazım geldiğini kendi tecrübelerim, dünyada gördüklerimle size aktarmaya çalışıyorum. Türkiye, bu kaidelerin karşısında milletinin birliği, feraseti tarihinin kendisine vermiş olduğu güç ve anlayışla birlikte ayakta durmaya çalışmaktadır."