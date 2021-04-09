Bakan Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir

Bakan Soylu, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'ndaki Polis Müzesi’nin açılış törenine katıldı.

"Bizim bildirim namus bildirisidir"

Burada yaptığı konuşma 104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı bildiriye değinen Bakan Soylu, "Cumhuriyetinin namus bekçisi olduğumuzu bu millete haykırıyoruz. Bizim bildirimiz namus bildirisidir, birilerininki gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:00 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'ndaki Polis Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Soylu konuşmasında, 'Biz her 10 Nisan'ı sadece Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü olarak kutlamıyoruz. Biz 10 Nisan'da her yıl bu milletle sözleşmemizi yeniliyoruz, bu milletin huzurunun, emniyetinin, asayişinin, demokrasisinin, Cumhuriyetinin namus bekçisi olduğumuzu bu millete haykırıyoruz. Bizim bildirimiz namus bildirisidir, birilerininki gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır' dedi. BiP'te paylaş

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"15 Temmuz'dan sonra önemli bir yenilenmeye gidildi"

Bakan Soylu konuşmasının devamında, polis teşkilatının kendisini sadece teknolojik anlamda değil, personel anlamında da yenilediğini belirterek, hem 15 Temmuz'un oluşturduğu hasarı tamir etmek hem de sahadaki kapasitenin artırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle ve talimatlarıyla önemli bir yenilenmeye gidildiğini aktardı.

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Soylu, "Şu anda mevcut olan polis amirlerimizin yüzde 77’si yeni, polis memurlarımızın yüzde 37’si yeni, bekçilerimizin de yüzde 95’i yeni. Uyuşturucu ile mücadelede uyuşturucuya bağlantılı ölenlerin sayısı 2017’de 941, şu anda 239. Bu ülke 3-4 ton eroin yakalarken bugün 20 ton eroin yakalıyor. Tarihin en büyük yakalamalarını ortaya koyuyor. Biz her 10 Nisan’ı sadece Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü olarak kutlamıyoruz. Eğer böyle yaparsak bu alelade bir kutlama olur. Bizim 10 Nisan’ı kutlamamızın amacı çok farklıdır." dedi.

GÜNDEM Emekli amirallerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için talep