Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bakan Soylu Bizim bildirimiz namus bildirisidir
POLİTİKA

Bakan Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 104 emekli amiralin Montrö ve Kanal İstanbul tartışmalarını bahane ederek yayınladığı bildiri hakkında açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Cumhuriyetinin namus bekçisi olduğumuzu bu millete haykırıyoruz. Bizim bildirimiz namus bildirisidir, birilerininki gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'ndaki Polis Müzesi’nin açılış törenine katıldı.

"Bizim bildirim namus bildirisidir"

Burada yaptığı konuşma 104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı bildiriye değinen Bakan Soylu, "Cumhuriyetinin namus bekçisi olduğumuzu bu millete haykırıyoruz. Bizim bildirimiz namus bildirisidir, birilerininki gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir
OYNAT 01:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'ndaki Polis Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Soylu konuşmasında, 'Biz her 10 Nisan'ı sadece Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü olarak kutlamıyoruz. Biz 10 Nisan'da her yıl bu milletle sözleşmemizi yeniliyoruz, bu milletin huzurunun, emniyetinin, asayişinin, demokrasisinin, Cumhuriyetinin namus bekçisi olduğumuzu bu millete haykırıyoruz. Bizim bildirimiz namus bildirisidir, birilerininki gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır' dedi.

"15 Temmuz'dan sonra önemli bir yenilenmeye gidildi"

Bakan Soylu konuşmasının devamında, polis teşkilatının kendisini sadece teknolojik anlamda değil, personel anlamında da yenilediğini belirterek, hem 15 Temmuz'un oluşturduğu hasarı tamir etmek hem de sahadaki kapasitenin artırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle ve talimatlarıyla önemli bir yenilenmeye gidildiğini aktardı.

Soylu, "Şu anda mevcut olan polis amirlerimizin yüzde 77’si yeni, polis memurlarımızın yüzde 37’si yeni, bekçilerimizin de yüzde 95’i yeni. Uyuşturucu ile mücadelede uyuşturucuya bağlantılı ölenlerin sayısı 2017’de 941, şu anda 239. Bu ülke 3-4 ton eroin yakalarken bugün 20 ton eroin yakalıyor. Tarihin en büyük yakalamalarını ortaya koyuyor. Biz her 10 Nisan’ı sadece Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü olarak kutlamıyoruz. Eğer böyle yaparsak bu alelade bir kutlama olur. Bizim 10 Nisan’ı kutlamamızın amacı çok farklıdır." dedi.

Emekli amirallerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için talep
GÜNDEM
Emekli amirallerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için talep

Cuntacılar emekli olmaz
GÜNDEM
Cuntacılar emekli olmaz
Abone Ol Google News
Aile büyük şok yaşadı

Aile büyük şok yaşadı

Gürültüyü duyup sokağa koştular.
Tekrar tekrar okumak istedim

'Tekrar tekrar okumak istedim'

Çobanın notu sağlık çalışanlarını duygulandırdı.
Bakan Soylu: Bizim bildirimiz namus bildirisidir

Siirt'ten acı haber

Siirt'ten acı haber

PKK'ya yönelik operasyonda 1 uzman çavuş şehit oldu.
Erdoğan Putin'le görüştü

Erdoğan Putin'le görüştü

Ukrayna krizi ve ​Sputnik V aşısının ortak üretimi konuşuldu.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​Beykoz Cam Müzesi açılış töreninde hitap ediyor.

​99 yaşındaki prens, koronavirüsü yenmişti.

​Milyarlarca dolar tutan yatırımların borcunu ödeyemiyorlar.

​Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı.
Fikir kızımdan çıktı

Fikir kızımdan çıktı

​Kadın girişimci tezekten öyle bir şey üretti ki, projesi ödül aldı.
'Bugün gelme anne'

'Bugün gelme anne'

Şehit pilot annesinin kendisini izlemeye gelmesini istememiş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.