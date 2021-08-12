Bakan Soylu Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Rize, Arhavi, ondan önce Dereli'de sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz.

Kastamonu'da 15 , Sinop'ta 2 kaybımız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu kurtarmalarda çocuk, yaşlı, sedyeye bağlı hasta var; burada aileler, bebekler var. Akşam saat 8'e kadar arama kurtarma çalışmaları devam etti. Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün ama arama kurtarma ekiplerimiz bu gece çalışmalarına devam ediyorlar.

OYNAT 02:15 İçişleri Bakanı Soylu: Benim gördüğüm en ağır sel felaketi Bozkurt'ta İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. İlçede arama çalışmalarının sona erdiğini ifade eden Bakan Soylu, 'Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz.' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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Bu ilçe ikiye bölündü. İlçenin diğer tarafıyla bu tarafındaki ilişki, iletişim, ulaşım bu sabah saat 4-5'e kadar yokmuş zaten. İki ayrı alanda iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor. Altyapı hasarları çok, esnafımızın karşı karşıya kalmış olduğu hasar çok, vatandaşımızın etkilenmesi çok.

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Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır: Vatandaşımızı mağdur etmeyin. Vatandaşımızın herhangi bir endişesi olmasın. Devlet buradadır. Ayni ve nakdi yardımlar AFAD üzerinden aktarılacak. Burayı yalnız bırakmayacağımızı, bu hasarların, karşı karşıya kalınan mağduriyetlerin el birliğiyle giderileceğini vatandaşlarımızın bilmesini isterim.

OYNAT 00:42 MSB sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anlarını paylaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sinop ve Kastamonu'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle mahsur kalan toplam 353 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz. TSK'ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama-kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye etti.' ifadelerine yer verildi. BiP'te paylaş

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'HES patladı' iddiaları

Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu olan mekanizması yok buranın.

Ama burada maalesef son günlerde çok yapılıyor, sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişiler vatandaşların en nazik olduğu konuda bir provokasyonu ortaya koyuyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir mekanizma yok.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

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Hem Bartın'da hem Sinop'ta hem Kastamonu'da aramaya devam ettiğimiz vatandaşlarımız var. Tüm köylerimize ulaştık. Hasar tespit çalışmaları tamamlanacak. Önümüzdeki günlerde vatandaşımızın yaralarını hızlıca sarıyor olacağız.

Bozkurt'taki afet Dereli'dekinin kat kat fazlası.

Biz hızlı bir şekilde alt yapı hasarlarını, içme suyu hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. En kısa zamanda AFAD'ımız UMKE'miz jandarmamız uykusuz cansiperane şekilde arıyorlar.

Trabzon Araklı'da sel meydana geldi hız bir şekilde yaralarımızı giderdik.