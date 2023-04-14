Bakan Soylu 'Bugünün ikinci büyük operasyonu' diyerek duyurdu: Diyarbakır ve İstanbul'da 332 kişi yakalandı

50. Kökünü Kurutma Operasyonu
Bakan Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde beraberinde Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya düzenlediği basın toplantısında, Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin bilgiler paylaştı.
İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:
İstanbul'da 131 şüpheli yakalandı
Bakan Soylu, İstanbul'da da bu sabah uzun zamandır takip edilen organize suç örgütüne yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirildiğini anlattı.
Soylu, İstanbul'daki operasyonla ilgili şunları aktardı:
Bakan Soylu, operasyonun detaylarının İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünce paylaşılacağını sözlerine ekledi.