Bakan Soylu 'Bugünün ikinci büyük operasyonu' diyerek duyurdu: Diyarbakır ve İstanbul'da 332 kişi yakalandı

"İstanbul'da bu sabah gerçekleştirdiğimiz, uzun zamandır takip ettiğimiz organize suç örgütüne yönelik operasyonda suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken aylar önce İtalya'da yakalandığı ve İtalya devletinin gözetimi altında bulunduğu suç örgütüne yönelik toplam 161 şüpheliden aynı örgüte mensup 131'i gözaltına alınmıştır. İki kademede bu operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda 7 kalaşnikof, 20 tabanca, 6 tüfek, 2 çelik yelek ve buna yönelik birçok suikast ve aynı zamanda suç aleti ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyeti'ni tebrik ediyorum."