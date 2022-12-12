Bakan Soylu: Bukalemun Kılıçdaroğlu Türk polisi ikiyüzlüleri iyi bilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi.
Bakan Soylu, "Bukalemun Kılıçdaroğlu; Türk Polisi'ne her fırsatta hakaret et/ettir. Türk Polisi'ne devletin tüm güvenlik güçlerine uyuşturucu iftirası at/attır. Şehit katilleriyle, FETÖ ve HDPKK ile aynı safta dur, ardından "Yiğit Polis göreve" de... Merak etme Kılıçdaroğlu, Türk Polisi, katilleri de devlet-millet düşmanlarını da teröristler ile el ele tutuşanları da ikiyüzlüleri de iyi bilir" dedi.
Bukalemun Kılıçdaroğlu;
Türk Polisi'ne her fırsatta hakaret et/ettir,
Türk Polisi'ne devletin tüm güvenlik güçlerine uyuşturucu iftirası at/attır,
Şehit katilleriyle, FETÖ ve HDPKK ile aynı safta dur,
Ardından "Yiğit Polis göreve" de...+
Bukalemun Kılıçdaroğlu;
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde TBMM’den Adalet Bakanlığı’na yürüdü.
Ardından 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.
Olayı sosyal medya hesabına da taşıyan Kılıçdaroğlu, "Bu devlet ayağa kalksın." diyen Kılıçdaroğlu, "Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor." dedi.