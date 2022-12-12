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POLİTİKA

Bakan Soylu: Bukalemun Kılıçdaroğlu Türk polisi ikiyüzlüleri iyi bilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin "Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor" paylaşımını sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı. Soylu, "Bukalemun Kılıçdaroğlu, Türk Polisi, katilleri de devlet-millet düşmanlarını da teröristler ile el ele tutuşanları da ikiyüzlüleri de iyi bilir." sözleriyle tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Soylu: Bukalemun Kılıçdaroğlu Türk polisi iki yüzlüleri iyi bilir
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi.

Bakan Soylu, "Bukalemun Kılıçdaroğlu; Türk Polisi'ne her fırsatta hakaret et/ettir. Türk Polisi'ne devletin tüm güvenlik güçlerine uyuşturucu iftirası at/attır. Şehit katilleriyle, FETÖ ve HDPKK ile aynı safta dur, ardından "Yiğit Polis göreve" de... Merak etme Kılıçdaroğlu, Türk Polisi, katilleri de devlet-millet düşmanlarını da teröristler ile el ele tutuşanları da ikiyüzlüleri de iyi bilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde TBMM’den Adalet Bakanlığı’na yürüdü.

Ardından 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Olayı sosyal medya hesabına da taşıyan Kılıçdaroğlu, "Bu devlet ayağa kalksın." diyen Kılıçdaroğlu, "Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor." dedi.

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