Bakan Soylu: Bukalemun Kılıçdaroğlu Türk polisi ikiyüzlüleri iyi bilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi.

Bakan Soylu, "Bukalemun Kılıçdaroğlu; Türk Polisi'ne her fırsatta hakaret et/ettir. Türk Polisi'ne devletin tüm güvenlik güçlerine uyuşturucu iftirası at/attır. Şehit katilleriyle, FETÖ ve HDPKK ile aynı safta dur, ardından "Yiğit Polis göreve" de... Merak etme Kılıçdaroğlu, Türk Polisi, katilleri de devlet-millet düşmanlarını da teröristler ile el ele tutuşanları da ikiyüzlüleri de iyi bilir" dedi.

Bukalemun Kılıçdaroğlu;



Türk Polisi'ne her fırsatta hakaret et/ettir,

Türk Polisi'ne devletin tüm güvenlik güçlerine uyuşturucu iftirası at/attır,

Şehit katilleriyle, FETÖ ve HDPKK ile aynı safta dur,



Ardından "Yiğit Polis göreve" de...+ REKLAM December 12, 2022

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde TBMM’den Adalet Bakanlığı’na yürüdü.

Ardından 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Olayı sosyal medya hesabına da taşıyan Kılıçdaroğlu, "Bu devlet ayağa kalksın." diyen Kılıçdaroğlu, "Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor." dedi.

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