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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2018'de 129 bin 787 terör operasyonu yaptık

Bakan Soylu: Bunlar dünyanın korkacağı rakamlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018'de tüm terör örgütlerine dönük toplam 129 bin 787 terör operasyonu, 147 bin 552 uyuşturucu operasyonu yaptık. Çok kaba bir hesapla Türkiye'de 2018'de ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 3.5 milyar Türk lirasıdır. Bu rakamlar dünyanın gelişmiş ülkelerinin bile korkacağı rakamlardır" dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Sertifika Töreninde yaptığı konuşmada, "2018'de 129 bin 787 terör operasyonu, 147 bin 552 uyuşturucu operasyonu yaptık. Ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 3.5 milyar Türk lirasıdır." dedi.

DÜNYANIN DUYMAKTAN BİLE KORKACAĞI RAKAMLAR

İçişleri Bakanı Soylu, "2018'de tüm terör örgütlerine dönük toplam 129 bin 787 terör operasyonu, 147 bin 552 uyuşturucu operasyonu yaptık. Çok kaba bir hesapla Türkiye'de 2018'de ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 3.5 milyar Türk lirasıdır. Geçen yıl sonu itibariyle yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 268 bin kişidir. Bu rakamlar dünyanın gelişmiş ülkelerinin, parası bol ama vicdanı kıt ülkelerinin duymaktan bile korkacağı rakamlardır." açıklamasında bulundu.

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