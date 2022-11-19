Gündem Bakan Soylu CHPli dört belediyeyi işaret edip açıkladı Terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım
POLİTİKA

Bakan Soylu CHP'li dört belediyeyi işaret edip açıkladı: Terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün devlet bilgileriyle ve belgeleriyle beraber, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi dahil olmak üzere bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu CHPli dört belediyeyi işaret edip açıkladı: Terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçe görüşmeleri sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu, "PKK'nın yönettiği belediyelere nasıl terör örgütleri sızmış ve orayı yönetmişlerse acaba diğer belediyelerde böyle bir durum söz konusu mudur diye yaptığımız değerlendirmede bir sonuca ulaştık" ifadesini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE NELER YAPILDIĞINI AÇIKLAYACAĞIM

Konuyla ilgili gelecek hafta basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran Bakan Soylu, "Bütün devlet bilgileriyle ve belgeleriyle beraber Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi dahil olmak üzere bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım" diye konuştu.

KİM KÜRT DÜŞMANI?

HDP'li milletvekillerinin, 'Kürt düşmanı' eleştirilerine cevap veren Soylu, "Biz Kürt düşmanıyız öyle mi? Kürt Düşmanı Kim? Çocukları 6 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında dağa çıkarıp eline boyca kaleşnikof veren mi Kürt düşmanı? Çocuklar okusun öğretmen olsun, mühendis olsun, doktor olsun diye bütün dünyanın egemenlerini karşısına alanlar mı? Hangi Kürt kardeşimizi incitecek bir söz söyledik? Bizim tek kırmızı çizgimiz vardı, o da terördür" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN SEÇİMLER BİR ECRİN'İN HAYATINA BEDEL DEĞİLDİR'

Bakan Soylu, terör saldırısı ile ilgili 'seçim startı verildi' şeklindeki söylemlere de sert tepki göstererek, "Bu caniliktir, bu şeytanlıktır. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün seçimler bir Ecrin'in hayatına bedel değildir, bu kadar basit. Bütün seçimler bir Ecrin'in hayatına bedel değildir" açıklamasında bulundu.

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