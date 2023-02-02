Bakan Soylu: Çılgın Türklerin yürüyüşü daha yeni başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen '5'inci Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, geçmiş Türkiye ile bugünkü Türkiye’yi kıyaslayarak, "Bizim çocukluğumuzda güçlü bir batı vardı. Şimdi ise dünyada, batı ile doğu arasındaki ekonomik büyüklüklerde, stratejik büyüklüklerde hemen hemen birbirine müsavi. Yani sadece batıya teslim olan değil, batı-doğu dengesini kurabilecek ve bu konuda kendisine fırsat bulabilecek bir nesil yetişiyor." diye konuştu

‘CUMHURBAŞKANI OLMAK İÇİN ASKER OLMAK GEREKİYORDU’





Bugünkü neslin geçmişe göre daha özgür olduğunu söyleyen Soylu, "Bizim çocukluğumuzda şöyle söylenirdi; ‘Ne olmak istiyorsun’, ‘Cumhurbaşkanı’, ‘Olamazsın’. Neden Çünkü cumhurbaşkanı olmak için asker olmak gerekiyordu. Kısıtlarla yetiştik, özgürlüklerimizin daraldığı alanda yetiştik. Oysa bugünkü Türkiye’de her şeyi istediği gibi konuşabilen ve düşünebilen bir anlayışla büyümektedir. Eğer bu olursa burası gelişir. Olmazsa ne verimlilik ne de teknoloji olur. Bugün Türkiye’de bunlar olduğu için verimliliği ve teknolojiyi konuşuyoruz. Avrupa’nın ve batının bu ülkenin sınırlarına gelip ‘Ne olursunuz yetişmiş insanlarınızı bize göndermeye başlayın’ diyeceği günler yakındır." ifadelerini kullandı.

‘TENDÜREK DAĞI’NDA JANDARMANIN UZAY ÜSSÜ GİBİ ÜSSÜ VAR’





Soylu, Türkiye’nin terörle mücadelesinde geldiği noktayı da değerlendirerek, "2017 yılında ‘dağlarda teröriste nefes aldırmayacağız’ dediğimizde bilumum muhalif medya ve terör örgütü medyası bizle dalga geçti. Onlar, Amerikalı ve Avrupalı dostlarıyla dünyanın bütün gelişmişliğini en iyi şekilde tartışırlar ve konuşurlar. Onlar hiçbir eksiklik yapmazlar. Onlar, akşamleyin Türkiye’nin dertleri varken bir tarafa otururlar bu ülkenin insanını eleştirirler ama üretim ve verimlilik adına hiçbir gerçeklik ortaya koymazlar. İHA’ları ve SİHA’ları görmüştük. Onların oyun değiştirici gücü olduğunu görmüştük. Bugün Türkiye’nin dağlarında teröristler gezmeye korkuyorlar. Tendürek Dağı’nda bugün terörist yok ama ASELSAN burada. Tendürek Dağı’nın tepesinde jandarmanın uzay üssü gibi üssü var." açıklamalarında bulundu.

Terörden temizlenen bölgelerdeki maden ve petrol arama çalışmalarına da değinen Soylu, Bugün 320 bin ton demir cevheri Bingöl’ün genç ilçesinde çıkmaktadır. Orada, Ereğli Demir-Çelik gibi bir fabrika yapılacaktır. Dün terör vardı, bugün maden var. Bugün Gabar’da petrol var. Biz zengin bir ülkeyiz. Çocukluğumuzda hep şöyle söylerlerdi; 'Her şeyimiz var ama bize yaptırmıyorlar.' Kırdığımız zincir budur. Ayasofya’ya, İHA’larla kırdığımız zincir budur. Çılgın Türklerin yürüyüşü daha yeni başlıyor. Buna inanıyoruz. Tayyip Erdoğan bir tane otomobil yaptı ama Tayyip Erdoğan’ın yetiştirdiği nesiller dünyaya ne otomobiller yapacaklar, göreceksiniz. Bu bir bayrak yarışıdır." dedi.







