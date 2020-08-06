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Gündem İçişleri Bakanı Soylu Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek
POLİTİKA

Bakan Soylu: Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek

İçişleri Bakanı Soylu: Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım" dedi. "Denetimler bugün akşama kadar devam edecek. Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek" diyen Soylu, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin de "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleymen Soylu
İçişleri Bakanı Süleymen Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde gerçekleştirilen koronavirüs denetimleriyle ilgili açıklama yaptı.

Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım.

İçişleri Bakanı Soylu: Yarın bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanı Soylu: Yarın bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz

Denetimler bugün akşama kadar devam edecek. Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek.

Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz

2-3 ay öncesinde yaşadıklarımızla karşılaşmayalım

Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.

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