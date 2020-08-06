İçişleri Bakanı Soylu: Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde gerçekleştirilen koronavirüs denetimleriyle ilgili açıklama yaptı.
Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım.
Denetimler bugün akşama kadar devam edecek. Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek.
Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz
2-3 ay öncesinde yaşadıklarımızla karşılaşmayalım
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.