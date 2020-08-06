Bakan Soylu: Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek İçişleri Bakanı Soylu: Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım" dedi. "Denetimler bugün akşama kadar devam edecek. Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek" diyen Soylu, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin de "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2020, 11:53 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2020, 12:52 AA